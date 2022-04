Gorzowianie rozgrywki PGE Ekstraligi zaczęli nieszczególnie – przegrali na swoim stadionie z Motorem Lublin 44:46. – Wykonaliśmy przed tym meczem dużą pracę, ale po dobrym widowisku mocny przeciwnik okazał się minimalnie lepszy opowiadał Szymon Woźniak, który na początek zdobył 6 + 2 pkt w czterech startach. – Tor po przebudowie jeszcze musimy oswajać, rozłożona przez tydzień plandeka z pewnością nam nie pomogła. Nie ma co się jednak tłumaczyć, bo sezon dopiero się zaczyna, a już mamy całą masę wniosków do wykorzystania na przyszłość. Pojawiło się także dużo sportowej złości, chcemy dać jej upust podczas kolejnego meczu w Lesznie.

W poprzednim roku na torze Unii wygraliśmy oba pojedynki. W fazie zasadniczej – 48:42, a w starciu o brąz – 49:41.

W drodze do Leszna stalowcy objechali sparing we Wrocławiu. Woźniak znów pojechał cztery razy, trzy razy wygrywał. – Świetnie, że taki mecz był możliwy, to zdecydowanie lepsze niż trening – przyznał żużlowiec Stali. – Jestem pewien, że w tym momencie jeszcze nikt w ekstraklasie nie ma przetestowanego całego swojego sprzętu. Ja też po dwóch wyścigach zmieniłem motor i drugi też udało się dobrze dopasować. Jako drużyna pokazaliśmy się z dobrej strony, z optymizmem czekamy na mecz z Unią. Łatwo z pewnością nie będzie, w końcu Leszno pokazało klasę w pierwszej kolejce w Częstochowie, ale my też już teraz chcemy użyć wszystkich naszych atutów.

Z Unii odszedł zimą Rosjanin Emil Sajfutdinow, a w jego miejsce do formacji seniorskiej został sprowadzony Francuz David Bellego (z Włókniarzem zdobył 7 + 2 pkt). To dopiero drugi w historii przedstawiciel tego egzotycznego jak na żużel kraju, który startuje w najwyższej lidze w Polsce.

Aktualnie kontuzjowany jest najlepszy junior Unii – Damian Ratajczak. Leszno od zawsze jednak młodzieżowcami stoi. W Częstochowie jednym z bohaterów został 16-letni debiutant, Hubert Jabłoński (6 + 1 pkt), który sensacyjnie objeżdżał silnych juniorów Włókniarza.

– Tak dobry mecz jak ten nasz w Częstochowie na pewno doda drużynie wiatru w żagle i liczę, że to nas dalej poniesie – powiedział Piotr Baron, trener Unii, przed starciem ze Stalą Gorzów. – Przed nami bardzo trudny pojedynek z gorzowianami, którzy zawsze świetnie czują się na leszczyńskim torze. Do tego przyjadą dodatkowo zdeterminowani, bo przegrali pierwsze spotkanie sezonu u siebie. W PGE Ekstralidze trudno kogokolwiek czymś zaskoczyć. Przecież po drugiej stronie będzie choćby dwukrotny mistrz świata. Trzeba się jak najszybciej dopasować do toru, mieć trochę szczęścia, jeśli chodzi o pogodę oraz dyspozycję dnia, i walczyć na całego.

O co w tym sezonie chce się bić Unia? – Mamy młody, fajny skład, a występ z Włókniarzem pokazał, że będziemy z całych sił próbować walczyć o najwyższe cele. Od razu chcę jednak dodać, że w tej lidze nie ma słabych, a kandydatów do medalu widzimy dwa razy tyle, co miejsc na podium – zakończył Piotr Baron.

FOGO UNIA LESZNO – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 17 kwietnia, godz. 16.30. Stadion im. Alfreda Smoczyka przy ul. Strzeleckiej w Lesznie. Transmisja w Canal+ Sport 5.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Martin Vaculik, 3. Anders Thomsen, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Oliwier Ralcewicz, 8. Wiktor Jasiński.

UNIA: 9. Jason Doyle, 10. Janusz Kołodziej, 11. David Bellego, 12. Jaimon Lidsey, 13. Piotr Pawlicki, 14. Maksym Borowiak, 15. Hubert Jabłoński, 16. Antoni Mencel.

PROGRAM 2. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2022

sobota, 16 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń – Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław

niedziela, 17 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin – Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

1. Betard Sparta Wrocław 1 2 +28

2. Zooleszcz GKM Grudziądz 1 2 +20

3. Motor Lublin 1 2 +2

4. Fogo Unia Leszno 1 2 +2

5. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 1 0 -2

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 1 0 -2

7. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 1 0 -20

8. For Nature Solutions Apator Toruń 1 0 -28

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 3. KOLEJKI

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin – Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. – Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW – For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.