Od 26 kwietnia do 6 września rozgrywane będą mecze U24 Ekstraligi - nowej formy rywalizacji o charakterze szkoleniowym przeznaczonej dla żużlowców do 24. roku życia. Mecze będą rozgrywane we wtorki, według terminarza z PGE Ekstraligi. Stal Gorzów na początek spotka się zatem na „Jancarzu" z Motorem Lublin.

W U24 Ekstralidze weźmie udział osiem drużyn dorosłej ekstraklasy. Będzie trzeba wystawić skład liczący od sześciu do ośmiu zawodników, złożony z zawodników U24 z kadry klubu ekstraligi, z wyjątkiem tych, którzy uzyskali w sezonie poprzedzającym średnią indywidualną 1,4 pkt lub więcej.

Dwójkę młodych obcokrajowców, którzy za chwilę dostaną szansę w Stali, gorzowianie zabrali w czwartek na sparing ze Spartą Wrocław. Te testy na torze mistrzów Polski miały się odbyć jeszcze przed startem ligi, ale wtedy nie dało się ze względu na złą pogodę.

Z dobrej strony pokazał się we Wrocławiu Timi Salonen z Finlandii, który w sierpniu skończy 21 lat. Pięć wyścigów pojechał też Norweg Mathias Pollestad z rocznika 2004.

- Cieszę się, że w drugim terminie ten sprawdzian na torze złotych medalistów doszedł do skutku, bo to zawsze jest cenne doświadczenie - powiedział Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów. - Widać, w zespole dużą determinację po porażce z Lublinem, ruszymy zatem do Leszna jako umiarkowani optymiści. Jeśli już utworzono ligę U24 to traktujemy ją poważnie. Zostały zakupione dodatkowe motocykle, a we Wrocławiu młodzi zawodnicy pokazali, że są naprawdę chętni do pracy i inwestowanie w nich może przynieść coś dobrego.

Serię zwycięstw w sparingach podtrzymał Bartosz Zmarzlik, który już tradycyjnie wystąpił jedynie w dwóch biegach.

Po stronie gospodarzy zabrakło Brytyjczyka Taia Woffindena, stosowano za niego zastępstwo zawodnika. Nasi Duńczycy Anders Thomsen i Patrick Hansen ścigali się w tym samym czasie w Fjelsted.

Duńskie eliminacje do SEC i GP wygrał Michael Jepsen Jensen, przed Rasmusem Jensenem i Patrickiem Hansenem. Thomsen zajął szóstą pozycję.

Gorzowski zespół szykuje się do niedzielnego, świątecznego wyjazdu w lidze. W Lesznie będziemy próbowali odbić sobie to, co straciliśmy w 1. kolejce u siebie z Motorem Lublin.

BETARD SPARTA WROCŁAW - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 41:48

SPARTA: Daniel Bewley 12 (2, 2, 3, 2, 3), Gleb Czugunow 6 (3, 0, 0, 3, w), Tai Woffinden - zawodnik zastępowany, Bartłomiej Kowalski 7+4 bonusy (1, 0, 2, 1, 1, 2), Maciej Janowski 5 (1, 1, 3, -), Mateusz Panicz 5 (1, 0, 0, 1, 3), Michał Curzytek 6 (3, 3, 0, 0, 0).

STAL: Szymon Woźniak 10+1 bonus (3, 3, 1, 3), Martin Vaculik 9+2 (2, 2, 2, 3), Mathias Pollestad 4 (0, 1, 2, 0, 1), Wiktor Jasiński 3+1 (2, 0, 1, 0), Bartosz Zmarzlik 6 (3, 3, -, -), Mateusz Bartkowiak 6+1 (2, 1, 3), Oliwier Ralcewicz 2 (0, -, -, 2), Timi Salonen 8+2 (1, 2, 2, 1, 2).

PROGRAM 2. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2022:

sobota, 16 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 17 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

1. Betard Sparta Wrocław 1 2 +28

2. Zooleszcz GKM Grudziądz 1 2 +20

3. Motor Lublin 1 2 +2

4. Fogo Unia Leszno 1 2 +2

5. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 1 0 -2

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 1 0 -2

7. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 1 0 -20

8. For Nature Solutions Apator Toruń 1 0 -28

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.