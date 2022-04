Nasz sezon w nierównej i niezbyt wymagającej Energa Basket Lidze Kobiet, gdzie awans do fazy play-off nie jest żadnym wyczynem i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej, uznajemy za przeciętny.

Na dodatkowe mecze, w których tak naprawdę dopiero w tych rozgrywkach zaczynają się prawdziwe emocje, zupełnie nie byliśmy gotowi. Zamiast porządnie stawiać się kolejnym przeciwniczkom, my liczyliśmy kontuzje, które dla nas wcale nie powinny być wystarczającym alibi. Liczymy, że ktoś wyciągnie wnioski, dlaczego Gorzów z Polkowicami i Gdynią gładko przegrał wszystkie pięć spotkań i zasłużenie został poza podium. Kumulowania zdrowia i formy na decydującą, kluczową część sezonu nie zauważyliśmy. Za to wystawiliśmy ekipę strasznie pokancerowaną, choć przecież faza zasadnicza w elicie kobiet, dla tych z medalowymi ambicjami, to nie jest żadne wielkie wyzwanie.