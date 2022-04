Przed przymrozkami w niemal całej Polsce z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W woj. lubuskim prawdopodobieństwo ich wystąpienia oceniają na 80 proc. Chodzi o noc z poniedziałku na wtorek.

"Prognozuje się spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do nawet -5" - informują meteorolodzy.

Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami w nocy z 12 na 13 kwietnia 2022 r. IMGW

W tych okolicznościach warto pamiętać, by rano być ostrożniejszym za kółkiem. Na drogach może być ślisko i niebezpiecznie, zwłaszcza gdy wsiądzie się z przeświadczeniem, że wiosna nastała już w pełni.

W kolejnych dniach powinno być już cieplej. Prognozy mówią, że w Zielonej Górze we wtorek w dzień będzie 14 stopni na plusie, a w środę - nawet 20. Dopiero w czwartek i piątek ma padać, a temperatury spadną do ok. 12 stopni. W świąteczny weekend padać już nie powinno, ale stosunkowo niskie temperatury się utrzymają.