Znacznie trudniej o zwycięstwo, gdy w dorobku masz tylko sześć trójek. Z drugiej strony, wyjątkowo Bartosz Zmarzlik nie był dominatorem (jedynie 9+1 pkt w pięciu startach), a i tak jeszcze w ostatnim wyścigu walczyliśmy z Motorem Lublin o zwycięstwo. Dzięki Duńczykowi Patrickowi Hansenowi i juniorowi Mateuszowi Bartkowiakowi.

Ściągnięty do formacji U24 Hansen, który w czasie sparingów korespondencyjnie ścigał się o miejsce w podstawowym składzie z Wiktorem Jasińskim, również pragnącym występować w PGE Ekstralidze, został okrzyknięty jedną z najjaśniejszych postaci pierwszej kolejki. W pięciu wyścigach uzbierał 7+2 pkt.

- Wiedzieliśmy, co potrafi, dlatego namówiliśmy Patricka na przyjście do Gorzowa - opowiadał trener Stali Stanisław Chomski. - Symulując sobie zdobycze poszczególnych zawodników przed meczem z Motorem, coś tam przy Duńczyku się pojawiło, ale moim zdaniem zrobił znacznie więcej, niż ktokolwiek zakładał. A ściganie z Dominikiem Kuberą, twarda walka, w której Hansen nie ustąpił rywalowi ani na milimetr, od razu pokazało, że nasz nowy żużlowiec tu pasuje i można mu zaufać.

Młodzieżowiec Mateusz Bartkowiak (w meczu 5 pkt w czterech startach) w biegu juniorów z silną parą Lublina przegrał 1:5, ale później miał swój moment meczu. W 8. wyścigu wywalczył trójkę. Razem z Bartoszem Zmarzlikiem pokonał Jarosława Hampela i Mateusza Cierniaka.

- Widać, że roczny staż w Grudziądzu mu pomógł, choć pierwszy start po dłuższej przerwie w Gorzowie nie całkiem mu wyszedł - dodał trener Chomski. - W biegu młodzieżowym był mocno usztywniony i za tym poszły błędy. Potem jednak bardzo zaskoczył. Świetnie wystartował, pewnie prowadził motocykl. Tylko się cieszyć.

Nasze dwa promyki nadziei na fajne, kolejne mecze, w starciu z Motorem udanie współpracowały na torze z kapitanem Zmarzlikiem. To też był temat weekendu - Zmarzlik jeżdżący parą, co dalej też musi być dużą wartością dodaną dla zespołu Stali. W 13. wyścigu tak bardzo chciał pomóc Duńczykowi Andersowi Thomsenowi, że zbyt mocno przeszkodził Hampelowi. Otrzymał ostrzeżenie od sędziego za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze.

- Drużyna tego potrzebowała i sam nieraz też byłem w ten sposób blokowany przez rywali - opowiadał Zmarzlik w Magazynie PGE Ekstraligi w Canal+ Sport 5. - To nie było jednak w porządku i drugi raz robił tak nie będę. Jazda parą? Gdy tylko będzie to możliwe, mam zamiar pomagać kolegom w dowiezieniu zwycięstwa, bo przecież wspólnie walczymy o sukces w meczu.

Na pewno do sukcesu w spotkaniu z Motorem zabrakło większej liczby punktów Zmarzlika. Po pierwszej kolejce jest dopiero 13. żużlowcem PGE Ekstraligi.

- Mogę się przyznać, że miałem przed meczem nieprzespane noce, bo w dobrym motocyklu w ostatnich dniach aż trzy razy spadał łańcuch i niestety znów to się powtórzyło w szóstym biegu z Lublinem. Zamiast dwójki przyjechałem do mety ostatni. Drugi motor już nie był tak dobrze spasowany. To dopiero początek sezonu, walczymy dalej - zakończył kapitan Stali Gorzów.

W świąteczną niedzielę, 17 kwietnia o godz. 16.30 stalowcy zmierzą się z Unią Leszno, która na otwarcie sezonu 2022 zwyciężyła w Częstochowie 46:44.

RANKING STALOWCÓW PO 1. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,650) – 5, 10 (1), 2,000, 9,00

2,000, 9,00 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 5, 9 (0), 1,800, 9,00

1,800, 9,00 3. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 5, 9 (2), 1,800, 7,00

1,800, 7,00 4. Szymon Woźniak (1,798) – 4, 8 (2), 2,000, 6,00

2,000, 6,00 5. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 5, 8 (0), 1,600, 8,00

1,600, 8,00 6. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 4, 5 (0), 1,250, 5,00

1,250, 5,00 7. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 2, 0 (0), 0,000, 0,00

WYNIKI Z 1. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2022:

piątek, 8 kwietnia

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno 44:46

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 44:46

niedziela, 10 kwietnia

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zooleszcz GKM Grudziądz 35:55

Betard Sparta Wrocław - For Nature Solutions Apator Toruń 59:31

1. Betard Sparta Wrocław 1 2 +28

2. Zooleszcz GKM Grudziądz 1 2 +20

3. Motor Lublin 1 2 +2

4. Fogo Unia Leszno 1 2 +2

5. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 1 0 -2

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 1 0 -2

7. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 1 0 -20

8. For Nature Solutions Apator Toruń 1 0 -28

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostanie w lidze.

PROGRAM 2. KOLEJKI:

sobota, 16 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 17 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.