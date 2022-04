W poprzedniej kolejce niebiesko-biali zakończyli serię zwycięstw z rzędu na 13 meczach. Nieoczekiwanie ulegli Piastowi w Iłowej 1:2. - Nic to w naszej sytuacji nie zmieniło, ale na pewno trochę szkoda - mówił trener Stilonu Karol Gliwiński. - Szczególnie druga połowa była słaba. Przychodzą takie dni, gdzie dochodzisz do bramki przeciwnika i tam ci nic nie wychodzi. Zakładam, że za chwilę wrócimy na nasz normalny poziom.

Gorzowianie nadal są bezbłędni w domu, właśnie przy Olimpijskiej odnieśli 12 zwycięstwo. Mają u siebie imponujący bilans bramkowy 43:5.

Najpierw w meczu z Piastem Czerwieńsk wygrywała pogoda. Nad stadionem przeszły obfite opady śniegu z deszczem, na boisku momentalnie zrobiło się biało i po kwadransie pojedynek trzeba było na parę minut przerwać. Generalnie to nie był weekend przychylny piłkarzom, bo aura nie zachęcała kibiców do wyjścia z domu.

Tak czy siak Stilon szybko załatwił sprawę. Najpierw Takato Sakai zakręcił obrońcami Piasta, czym zrobił trochę miejsca Kubie Kaniewskiemu, a nasz wahadłowy nie zmarnował okazji. Jeszcze przed przerwą poprawił z rzutu karnego Łukasz Kopeć. W drugiej połowie na 3:0 podwyższył Mateusz Gorgiel po podaniu Mateusza Kaczora, a więc po akcji rezerwowych.

W przedświąteczną sobotę, 16 kwietnia stilonowcy zagrają z Czarnymi w Żaganiu.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - PIAST INEX CZERWIEŃSK 3:0 (2:0)

BRAMKI: Kaniewski (33.), Kopeć (43. z karnego), Gorgiel (72.)

STILON: Wojdyło - Sadowski, Nidecki (82. min J. Szymaniuk), Wenerski - Kaniewski (46. min Dziduch), F. Wiśniewski, Maliszewski (46. min Gorgiel), Świerczyński (78. min Snowyda), Kalinowski - Kopeć (66. min Kaczor), Sakai (75. min Fernezy).

WYNIKI Z 22. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Piast Czerwieńsk 3:0, Polonia Słubice - Pogoń Świebodzin 0:0, Dąb Sława Przybyszów - Ilanka Rzepin 4:4, Czarni Browar Witnica - Korona Kożuchów 3:2, Meprozet Stare Kurowo - Lechia II Zielona Góra 2:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Odra Nietków 2:2, Czarni Żagań - Piast Iłowa 1:1, Promień Żary - Celuloza Kostrzyn 2:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 22 56 69:16

2. Dąb Sława Przybyszów 22 41 60:40

3. Odra Nietków 22 39 46:35

4. Spójnia Ośno Lubuskie 21 38 38:33

5. Promień Żary 22 38 45:32

6. Pogoń Świebodzin 22 35 39:25

7. Meprozet Stare Kurowo 22 33 37:36

8. Budowlani Murzynowo 21 31 33:35

9. Polonia Słubice 22 30 42:29

10. Ilanka Rzepin 22 28 41:45

11. Piast Iłowa 22 27 26:34

12. Lechia II Zielona Góra 22 26 29:36

13. Celuloza Kostrzyn 22 26 27:47

14. Czarni Żagań 22 25 36:40

15. Korona Kożuchów 22 22 31:51

16. ZAP Syrena Zbąszynek 22 21 41:48

17. Czarni Browar Witnica 22 14 23:49

18. Piast Czerwieńsk 22 13 16:48

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.