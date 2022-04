To już jest kawał żużlowej i gorzowskiej historii, wielu mistrzów tej dyscypliny, którzy stawali pod taśmą w barwach Stali. Klub powstał w 1947 r. Jego wychowankami byli m.in. Edmund Migoś, Jerzy Padewski, Edward Jancarz, Zenon Plech, Marek Towalski, Jerzy Rembas, Bogusław Nowak, Piotr Świst, Ryszard Franczyszyn czy Bartosz Zmarzlik. Ten ostatni stał się już najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem. Jako jedyny wywalczył dwa tytuły indywidualnego mistrza świata seniorów.

Liga ponad wszystko. To ona gromadzi najliczniejszą widownię, rozpala emocje kibiców. Stal ma na koncie dziewięć tytułów mistrzowskich. Na 75-lecie klubu gorzowianie nie tylko szykują uroczystą galę, ale także marzą, aby ich drużyna popisała się na torze.

- Stal jest klubem, który zawsze chce walczyć o najwyższe cele, i myślę, że przed tym wyjątkowym sezonem też jesteśmy na to gotowi - mówił prezes klubu Marek Grzyb. - Nie da się tutaj niczego zaplanować, ale to byłaby świetna sprawa spotkać się z legendami gorzowskiego żużla w filharmonii i jednocześnie świętować mistrzostwo Polski.

Wrócił z wypożyczenia do Grudziądza junior Mateusz Bartkowiak, z Gniezna pozyskaliśmy młodzieńca Oskara Hurysza, a od czerwca w ekstraklasie będzie mógł startować Oskar Paluch (gdy skończy 16 lat). Wielu fachowców uważa, że Stal wykonała doskonały ruch, jeśli chodzi o formację U24. Duńczyk Patrick Hansen w barwach Ostrowa Wlkp. był objawieniem pierwszej ligi, awansował ze swoim zespołem do PGE Ekstraligi, ale mimo to zdecydował się na transfer do Gorzowa.

- Patrick Hansen doskonale mówi po polsku, a to oznacza w Gorzowie jeszcze lepszą komunikację między zawodnikami, która w żużlu ma kluczowe znaczenie - powiedział Marek Cieślak. Doświadczony trener, od nadchodzącego sezonu na pełen etat ekspert Canal+. - Uważam jednak, że tym razem to będzie inna liga, bo aż sześć ekip z ośmiu pojedzie w fazie play-off, a więc prawie wszyscy. Faworyci spokojnie przypilnują miejsca w czołówce. Prawdziwa gotowość będzie ważna od sierpnia. Wszelkie typy wywróciło też wykluczenie rosyjskich żużlowców po agresji Rosji na Ukrainę. Stawka bardzo się wyrównała, a według mnie tradycyjnie oczkiem w głowie będą dobrze punktujący juniorzy. Czy Sparta obroni złoto? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Artioma Łagutę będzie jednak bardzo trudno zastąpić.

W Gorzowie zaczynamy ligę od meczu z Motorem Lublin. - Na starcie sezonu trafił nam się naprawdę bardzo wymagający rywal - przyznał Stanisław Chomski, trener Stali. - Tym bardziej że problemów nam nie brakuje.

REKLAMA

Lublinianie za wykluczonego Rosjanina Grigorija Łagutę mogą i będą stosować zastępstwo zawodnika. To może być spory atut Motoru, który wielu widzi w roli najpoważniejszego kandydata do złota. Mają znakomitą parę młodzieżowców, formację seniorską mocno zmienił na plus Maksym Drabik, wracający do ścigania po zawieszeniu za stosowanie dopingu. Podobno 24-latek od pierwszych treningów spisuje się znakomicie. Naprawdę w Motorze trudno znaleźć gorsze ogniwo. Tym bardziej że dalej z rezerwy będzie mógł je zastępować Dominik Kubera, a dodatkowe starty mają też juniorzy.

Kwiecień 2022 r. Zgodnie z regulaminem, w przypadku złych prognoz pogody, na torze Stali Gorzów została rozłożona nowa plandeka. To ma umożliwić rozegranie piątkowego meczu ligowego z Motorem Lublin Fot. Facebook.com/Stal Gorzów

Stalowcy walczą z czasem. Na pewno w piątek nie zadebiutuje Hurysz, który kończy leczenie urazu obojczyka po upadku na treningu i jego powrót na tor jest przewidziany na przyszły tydzień. W naszej formacji młodzieżowej, obok Bartkowiaka, zobaczymy na początek Oliwiera Ralcewicza.

Czy z Motorem pojedzie Duńczyk Anders Thomsen? 28-latek miał wypadek w sparingu z Wrocławiem.

REKLAMA

- Dmuchamy na zimne i tak ustawiliśmy skład, aby w razie czego też skorzystać z zastępstwa zawodnika - opowiadał trener Chomski. - Anders wielokrotnie udowodnił, że jest twardzielem. Zapowiada, że na Lublin będzie gotowy. Zdjęcia kontuzjowanego nadgarstka, które zobaczyłem kilka dni temu, jednak mnie nieco przeraziły, ale mimo wszystko bądźmy w tej sprawie optymistami. Do tego w ostatniej fazie zostały zakłócone nasze przygotowania do meczu. Zaczęło padać i zgodnie z obowiązującym od tego sezonu regulaminem musieliśmy rozłożyć plandekę, aby pojedynek z Motorem odbył się. Patrzymy w niebo i w prognozy pogody. Celujemy w okienko ze słońcem, aby gdzieś jeszcze potrenować, sprawdzić też stan zdrowia Andersa. Nie możemy się jednak w żadnym wypadku pomylić, bo po treningu trzeba mieć jeszcze czas na przygotowanie toru i ponowne go przykrycie. Jeśli aura by nas zaskoczyła większym deszczem i nawierzchni nie dałoby się ułożyć, to groziłaby klubowi dotkliwa kara.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN

Piątek, 8 kwietnia, godz. 20.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports 1.

MOTOR: 1. Mikkel Michelsen, 2. Maksym Drabik, 3. Jarosław Hampel, 4. Mateusz Tudzież, 5. zastępstwo zawodnika - ZZ, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak, 8. Dominik Kubera.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Mateusz Bartkowiak, 16. Wiktor Jasiński.

PROGRAM 1. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2022:

piątek, 8 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

godz. 20.30, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

niedziela, 10 kwietnia

godz. 16, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - For Nature Solutions Apator Toruń

PROGRAM 2. KOLEJKI:

sobota, 16 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 17 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.