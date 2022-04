To był najdalszy wyjazd piłkarzy Stilonu Gorzów w tym sezonie i właśnie w Iłowej przegraliśmy drugi mecz w rozgrywkach. Wcześniej we wrześniu 2021 r. ulegliśmy Celulozie w Kostrzynie 1:2. Tym samym seria wygranych z rzędu niebiesko-białych zakończyła się na 13 spotkaniach.

Z Piastem prowadziliśmy do przerwy 1:0, po golu Łukasza Maliszewskiego, po ładnej akcji, gdzie asystującym był Łukasz Kopeć.

Niestety w drugiej połowie gospodarze odwrócili losy tego spotkania, wykorzystali błędy niepewnie tym razem grającej obrony gorzowian. Nie przypilnowaliśmy przeciwników przy wrzucie z autu, a potem przy rzucie rożnym. W ofensywie też tym razem nie byliśmy skuteczni. Ostatni raz tylko jedną bramkę strzeliliśmy jeszcze jesienią, w październiku 2021 r.

W sobotę, 9 kwietnia, o godz. 16 stilonowcy podejmą Piasta Czerwieńsk. W pierwszej rundzie na boisku rywala zremisowaliśmy 1:1.

PIAST IŁOWA - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:1 (0:1)

BRAMKI: Kowal (57.), Brzezicki (77.) - Maliszewski (39.)

STILON: Łodej - Kaniewski (79. min Wenerski), Sadowski, Nidecki, Łaźniowski (46. min Przybylski) - Snowyda (73. min Milewski), F. Wiśniewski, Maliszewski - Kopeć (60. min Fernezy), Sakai (46. min Gorgiel), Kaczor (79. min Dziduch).

WYNIKI Z 21. KOLEJKI:

Piast Iłowa - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 2:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Dąb Sława Przybyszów 2:1, Odra Nietków - Polonia Słubice 2:2, Korona Kożuchów - Czarni Żagań 3:1, Lechia II Zielona Góra - ZAP Syrena Zbąszynek 2:1, Piast Czerwieńsk - Promień Żary 0:1, Celuloza Kostrzyn - Budowlani Murzynowo 3:0, Ilanka Rzepin - Meprozet Stare Kurowo 1:1, Pogoń Świebodzin - Czarni Browar Witnica 2:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 21 53 66:16

2. Dąb Sława Przybyszów 21 40 56:36

3. Odra Nietków 21 38 44:33

4. Spójnia Ośno Lubuskie 21 38 38:33

5. Promień Żary 21 35 43:31

6. Pogoń Świebodzin 21 34 38:26

7. Budowlani Murzynowo 21 31 33:35

8. Meprozet Stare Kurowo 21 30 35:36

9. Polonia Słubice 21 29 42:29

10. Ilanka Rzepin 21 27 37:41

11. Lechia II Zielona Góra 21 26 29:34

12. Celuloza Kostrzyn 21 26 26:45

13. Piast Iłowa 21 26 25:33

14. Czarni Żagań 21 24 35:39

15. Korona Kożuchów 21 22 29:48

16. ZAP Syrena Zbąszynek 21 20 39:46

17. Piast Czerwieńsk 21 13 16:45

18. Czarni Browar Witnica 21 11 21:46

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.