W Gdyni mieliśmy w sobotę koszykarskie fajerwerki. Obrończynie mistrzostwa Polski przedłużyły mecz o dwie dogrywki, aby za wszelką cenę nie oddać meczu i serii rywalkom. Ostatecznie przegrały jednak z Lublinem 96:102 i w ten sposób Arka Gdynia na pewno nie sięgnie ponownie po złote medale, a pierwszy krążek w historii klubu będzie miał AZS UMCS. Oba zespoły zdobyły łącznie prawie 200 pkt.

Zupełnie inaczej oglądało się trzeci półfinał w Gorzowie, gdzie walczące bez kontuzjowanej Bułgarki Borisławy Christowej (ma wrócić na serię o brązowy medal) gospodynie właściwie z góry były skazane na niepowodzenie.

Wygrywaliśmy dzisiaj nieco ponad półtorej minuty, ostatni raz 14:11 pod koniec pierwszej kwarty. Potem przydarzyła nam się przykra kwarta, przegrana 3:12. 31 procent celności rzutów z gry, 0/14 rzuty za trzy, 14/23 rzuty za 1 pkt, aż 24 straty. Na plus bezkompromisowa walka od początku do końca, dzięki czemu tym razem przegraliśmy nieznacznie.

Dodajmy, że Polkowice nie miały swoich statystyk znacznie lepszych, stąd bardzo niski wynik i starcie, w którym atak zupełnie nie nadążał za obroną. To był jeden z tych pojedynków dla koneserów.

- Gospodynie nie miały nic do stracenia, postawiły zonę przez cały mecz. My mieliśmy słabą skuteczność [5/32 za 3 pkt] i przez to męczyliśmy się przez całe cztery kwarty. Najważniejsze, że drugi rok z rzędu jesteśmy w wielkim finale EBLK - podsumował Karol Kowalewski, szkoleniowiec BC.

Rywalki szykują się do serii o złoto, a gorzowiankom pozostały dwa lub trzy spotkania o brązowe krążki (gra się do dwóch zwycięstw). Zaczniemy w sobotę, 9 kwietnia, w Gdyni.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - BC POLKOWICE 44:54

W półfinałowej serii do trzech zwycięstw 3-0 dla polkowiczanek. Polkowice zagrają o złoto, a Gorzów o brąz.

KWARTY: 14:13, 3:12, 17:18, 10:11.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Hurt 13, Jones 12, Makurat 8, Owczarzak 4, Keller 2 oraz Matkowska 4, Dźwigalska 1.

BC: Spanou 11 (1x3), Wheeler 11, Gajda 6 (2), Mavunga 4, Grabska 4 oraz Cado 10 (2), Telenga 4, Zięborska 4, Gertchen.

WYNIKI PÓŁFINAŁOWEJ SERII GORZOWIANEK:

sobota, 26 marca: BC Polkowice - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów 88:67 (1-0)

niedziela, 27 marca: BC - PolskaStrefaInwestycji 82:48 (2-0)

sobota, 2 kwietnia: PolskaStrefaInwestycji - BC 44:54 (0-3)

PARY PÓŁFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):

BC Polkowice (1. po sezonie zasadniczym) - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów (4.) 88:67, 82:48, 54:44 (3-0)

Pszczółka AZS UMCS Lublin (2.) - VBW Arka Gdynia (3.) 68:54, 65:56, po dwóch dogrywkach 102:96 (3-0)

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):

BC Polkowice (1. po sezonie zasadniczym) - CTL Zagłębie Sosnowiec (8.) 93:69, 117:81, 87:79 (3-0)

Pszczółka AZS UMCS Lublin (2.) - Polonia Warszawa (7.) 85:51, 82:61, 89:70 (3-0)

VBW Arka Gdynia (3.) - Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz (6.) 73:58, 72:63, 84:60 (3-0)

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów (4.) - Ślęza Wrocław (5.) 83:60, 76:62, 66:67, 77:70 (3-1)