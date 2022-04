„To nie był spacerek, ale ostatecznie siatkarze Olimpii Sulęcin dobrze wywiązali się z roli faworyta" - tak pisaliśmy o meczu sulęcińskich siatkarzy 11 grudnia 2021 r. Pokonaliśmy wtedy w naszej hali SMS Spała 3:1. Byliśmy na dziewiątym miejscu w tabeli Tauron 1. Ligi, po głowie chodził nam występ w play-off.

Trzeba powiedzieć wprost: dalsza część sezonu z różnych powodów była w wykonaniu naszego zespołu po prostu fatalna. Po serii kontuzji Olimpia nie wróciła do wysokiej formy. Do dzisiaj przegrała wszystkie mecze w rundzie rewanżowej! Szczęście, że to, co ugraliśmy w pierwszej rundzie, wystarczyło, aby zostawić za sobą Spałę i Strzelce Opolskie. Utrzymać się na zapleczu PlusLigi. Może w kolejnym sezonie nasi siatkarze zagrają o coś więcej niż tylko ostatnie, bezpieczne miejsce. Oczywiście doceniamy, że Olimpia Sulęcin od lat broni honoru lubuskiej siatkówki, podejmując wyzwanie sportowe i organizacyjne na pierwszym, sensownym szczeblu rozgrywek mężczyzn.