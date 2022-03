We wrześniu 2021 r., po prawie dwugodzinnej, gorącej dyskusji, radni ostatecznie zgodzili się na zaciągnięcie przez miasto zobowiązania w kwocie 10 242 916,05 zł na sfinansowanie organizacji i nabycie praw do Grand Prix - czterech żużlowych turniejów o mistrza świata w latach 2022-2025. Za przyjęciem było 15 radnych, trzech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosowania.

- Według mnie Gorzów powinien w nim się znaleźć, choćby dla naszego ambasadora, naszej dumy Bartosza Zmarzlika, który być może za chwilę po raz trzeci zostanie mistrzem świata, jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w żużlu, a przecież wciąż bardzo wiele przed nim - przekonywał wtedy prezydent Jacek Wójcicki.

Zawody zostały wyznaczone na 25 czerwca 2022 r., ale umowa aż do teraz nie została podpisana.

- Od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy z Grupą Discovery i Stalą Gorzów na temat takiego rozwiązania, które byłoby najlepsze dla miasta, dla mieszkańców, dla miłośników żużla - powiedziała Małgorzata Domagała, wiceprezydent miasta. - Przede wszystkim braliśmy jednak pod uwagę sytuację gospodarczą, sytuację, jaka jest w kraju i na świecie. Podczas ostatniego spotkania padła propozycja ze strony miasta, aby organizacją Grand Prix zajął się klub Stal. Klub wyraził chęć organizacji tego wydarzenia sportowego, a Grupa Discovery to zaaprobowała.

Jednocześnie na sesję rady miasta, która miała się odbyć 30 marca, w ostatniej chwili został zgłoszony projekt uchwały, zwiększającej wydatki budżetu miasta o 1,5 mln zł na promocję miasta przez sport, a także o 300 tys. zł na dotację na rozwój sportu wyczynowego. Ostatecznie nie doszło do głosowania, bo z powodów problemów technicznych sesja została przełożona na wtorek, 5 kwietnia.

- Taki sposób organizacji Grand Prix jest korzystniejszy dla budżetu miasta. Wydamy w ten sposób mniej pieniędzy na to wydarzenie. Dzięki temu możemy dodatkowymi środkami wesprzeć działalność innych gorzowskich klubów sportowych – dodała wiceprezydent Domagała.

Przypomnijmy, że dzielona przez miasto na początku marca pula środków na rozwój sportu wyczynowego, w porównaniu do 2021 r. zmalała z 3,4 mln zł do ledwie 2,4 mln. Teraz dojdzie do tego 300 tys. zł.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2022:

30 kwietnia - GP Chorwacji, Gorican,

14 maja - GP Polski, Warszawa,

28 maja - GP Czech, Praga,

4 czerwca - GP Niemiec, Teterow,

25 czerwca - GP Polski, Gorzów,

13 sierpnia - GP Wielkiej Brytanii, Cardiff,

27 sierpnia - GP Polski, Wrocław,

10 września - GP Danii, Vojens,

17 września – GP Szwecji, Malilla,

1 października - GP Polski, Toruń,

5 listopada - GP Australii, miejsce do ustalenia.

STALI UCZESTNICY CYKLU GRAND PRIX W 2022 ROKU:

Bartosz Zmarzlik (Polska), Maciej Janowski (Polska), Fredrik Lindgren (Szwecja), Tai Woffinden (Wielka Brytania), Leon Madsen (Dania), Max Fricke (Australia), Jason Doyle (Australia), Robert Lambert (Wielka Brytania), Anders Thomsen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja), Paweł Przedpełski (Polska), Mikkel Michelsen (Dania), Patryk Dudek (Polska), Jack Holder (Australia), Daniel Bewley (Wielka Brytania).

KLASYFIKACJA KOŃCOWA GP 2021:

1. A. Łaguta - 192 pkt,

2. Zmarzlik – 189 pkt,

3. Sajfutdinow – 149 pkt,

4. Lindgren – 129 pkt,

5. Janowski – 129 pkt,

6. Woffinden – 122 pkt,

7. Madsen – 108 pkt, 8. Fricke – 94 pkt, 9. Doyle – 87 pkt, 10. Lambert – 82 pkt, 11. Thomsen – 73 pkt, 12. Vaculik – 54 pkt, 13. Zagar – 45 pkt, 14. Kubera – 44 pkt, 15. Berntzon – 32 pkt, 16. Kasprzak – 28 pkt.

OSIĄGNIĘCIA BARTOSZA ZMARZLIKA W CYKLU GRAND PRIX: