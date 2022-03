Razem ze Spartą pojawił się w środę, 30 marca w Gorzowie Bartłomiej Kowalski. To bohater zimowej sagi transferowej. Junior pozował już w bluzie Stali, ale ostatecznie kontrakt podpisał z wrocławską drużyną.

To właśnie Kowalski narozrabiał w dziewiątym wyścigu. W trakcie jazdy uderzył w motocykl Andersa Thomsena i spowodował jego dość groźny upadek, za co został wykluczony. Duńczyk ze Stali dość długo leżał pod bandą, ale w końcu wstał. Zjeżdżając do parkingu, pozdrawiał kibiców. Lewa ręka zaczynała jednak puchnąć, dlatego pojechał prosto do szpitala na badania. W pierwszym momencie mówiło się nawet o złamaniu nadgarstka. Na szczęście to zostało sprostowane.