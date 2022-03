Mimo porażki, zespół z Sulęcina zagrał z liderem Tauron 1. Ligi jeden z najlepszych meczów w ostatnim czasie. Urwał faworytowi jednego seta, a ciut więcej dokładności i mógł w tym spotkaniu sensacyjnie zwyciężyć, nawet 3:0.

Dobre wieści dla Olimpii nadeszły z innej hali. Zaksa Strzelce Opolskie przegrała z SMS PZPS Spała 2:3 i w tym momencie jest już praktycznie pewne, że sulęcinianie zostawią te dwie drużyny za sobą, a więc ponownie utrzymają się na zapleczu PlusLigi. W trakcie pierwszej, bardzo dobrej rundy chcieliśmy czegoś więcej. Dobrze jednak, że na koniec przynajmniej zostajemy w tym mocnym, siatkarskim gronie.

- BBTS to jeden z kandydatów do awansu do PlusLigi - powiedział Damian Sławiak, drugi trener Olimpii Sulęcin. - Myślę, że w ostatnim spotkaniu w tym sezonie przed naszymi kibicami [z konieczności Olimpia drugi raz zagrała w hali w Lubniewicach] nie dostarczyliśmy negatywnych emocji. Nasi zawodnicy przeciwstawili się rywalom. Przegraliśmy przede wszystkim siatkarsko. Trzy sety graliśmy prawie na styku. W końcówkach świetnie spisywał się Adrian Hunek. Posłał na naszą stronę trudne, punktowe zagrywki i nie mieliśmy nawet szansy, aby odpowiedzieć na te zagrania. Czwartą partię zaczęliśmy od wyniku 0:5 i trudno było nam już odrobić te straty. Drodzy kibice, dziękujemy, że byliście z nami w tym sezonie.

- Na pewno bardzo żałujemy końcówek pierwszego i drugiego seta meczu z bielszczanami - dodał Patryk Szymański, środkowy Olimpii. - Dopiero w trzeciej partii udało się nam przełamać rywali. Niestety w czwartej odsłonie już na samym początku zabrakło koncentracji. Myślę, że gdybyśmy udźwignęli końcówki dwóch pierwszych setów, to pewnie cieszylibyśmy się z jakichś punktów. Przed nami jeszcze wyjazdowe mecze z Gwardią i Spałą. Chcemy koniecznie coś ugrać, abyśmy mogli powiedzieć naszym kibicom, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby osiągnąć dobry wynik sportowy.

Do końca sezonu 2021/22 sulęcińskim siatkarzom pozostały jeszcze dwa mecze. W najbliższą środę, 30 marca zagramy z Gwardią we Wrocławiu, a w piątek, 1 kwietnia z SMS w Spale.

OLIMPIA SULĘCIN - BBTS BIELSKO-BIAŁA 1:3

SETY: 25:27, 23:25, 25:22, 18:25.

OLIMPIA: Zrajkowski, Krysiak, Lipiński, Turek, Polczyk, Szymański, Sawerwain (libero) oraz Nawrot, Godlewski, Błażej, Wójcik.

WYNIKI Z 27. KOLEJKI:

OLIMPIA SULĘCIN - BBTS Bielsko-Biała 1:3, Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork 3:2, Krispol Września - MKS Będzin 1:3, Zaksa Strzelce Opolskie - SMS PZPS Spała 2:3, AZS AGH Kraków - Visła Bydgoszcz 3:1, Lechia Tomaszów Maz. - Gwardia Wrocław 1:3, Chrobry Głogów - Norwid Częstochowa 3:2, KPS Siedlce - Avia Świdnik 3:0.

1. BBTS Bielsko-Biała 29 70 78:33

2. MKS Będzin 29 65 76:37

3. Visła Bydgoszcz 29 57 71:42

4. KPS Siedlce 29 55 69:47

5. Gwardia Wrocław 28 55 67:45

6. Krispol Września 29 50 62:50

7. Legia Warszawa 29 48 63:55

8. Lechia Tomaszów Maz. 28 46 58:51

9. Avia Świdnik 28 46 60:54

10. AZS AGH Kraków 28 40 53:58

11. Norwid Częstochowa 27 35 53:62

12. Mickiewicz Kluczbork 28 29 44:68

13. Chrobry Głogów 28 29 40:65

14. OLIMPIA SULĘCIN 28 23 39:73

15. Zaksa Strzelce Opolskie 28 18 27:73

16. SMS PZPS Spała 29 15 31:78

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9.-14., kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.