- Liczę na niezłe widowisko choćby dlatego, że przecież jesienią w Żarach, po remisie straciliśmy punkty, a takich meczów z naszym udziałem do tej pory nie było za dużo - zapowiadał Karol Gliwiński, trener Stilonu. - W domu bilans zwycięstw mamy coraz bardziej okazały. Nie oddaliśmy niczego we wszystkich dziesięciu dotychczasowych meczach tego sezonu na naszym boisku. Oczywiście nadal chcemy tę passę zwycięstw śrubować.

W niedzielę, w samo południe przy Olimpijskiej niebiesko-biali bez problemów dołożyli jedenaste, domowe zwycięstwo. Wygrali też już 13. raz z rzędu w sezonie 2021/22, licząc wszystkie pojedynki. Nasi piłkarze zdominowali kolejnego przeciwnika, cieszy także zero z tyłu.

Wynik otworzył w 28. minucie 19-latek Marcel Snowyda, który zastąpił w pierwszym składzie Pawła Świerczyńskiego (pauzował za nadmiar żółtych kartek). Przy golu ładnie dośrodkowywał Łukasz Kopeć.

Ten ostatni w 54. minucie najpierw sam wywalczył rzut karny, a po chwili pewnie wykonał jedenastkę, podwyższając wynik na 2:0.

Gola głową na 3:0 zdobył najniższy na boisku Michał Fernezy, po świetnej wrzutce w pole karne z prawej strony Łukasza Maliszewskiego.

W doliczonym czasie gry nareszcie przełamał się Mateusz Kaczor, który wcześniej obstrzeliwał słupek i poprzeczkę bramki Promienia, a w dwóch innych znakomitych sytuacjach na jego drodze stawał bramkarz gości Bartłomiej Madeja.

W następnym meczu ligowym, w sobotę, 2 kwietnia stilonowcy zagrają na najdalszym wyjeździe z Piastem Iłowa. Na swoim boisku pokonaliśmy tego przeciwnika 4:2.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - PROMIEŃ ŻARY 4:0 (1:0)

BRAMKI: Snowyda (28.), Kopeć (54. z karnego), Fernezy (82.), Kaczor (90.)

STILON: Łodej - Kaniewski (61. min Dziduch), Sadowski, Wenerski (64. min Nidecki), Przybylski (71. min Łaźniowski) - Snowyda, F. Wiśniewski, Maliszewski (83. min Grzybowski) - Kopeć (74. min Fernezy), Sakai (71. min Gorgiel), Kaczor.

WYNIKI Z 20. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Promień Żary 4:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Ilanka Rzepin 3:1, Piast Iłowa - Korona Kożuchów 2:0, Polonia Słubice - Lechia II Zielona Góra 0:2, Budowlani Murzynowo - Piast Czerwieńsk 2:1, Czarni Żagań - Pogoń Świebodzin 2:1, Meprozet Stare Kurowo - Spójnia Ośno Lubuskie 1:2, Czarni Browar Witnica - Odra Nietków 0:3, Dąb Sława Przybyszów - Celuloza Kostrzyn 4:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 20 53 65:14

2. Dąb Sława Przybyszów 20 40 55:34

3. Odra Nietków 20 37 42:31

4. Spójnia Ośno Lubuskie 20 35 36:32

5. Promień Żary 20 32 42:31

6. Budowlani Murzynowo 20 31 33:32

7. Pogoń Świebodzin 20 31 36:25

8. Meprozet Stare Kurowo 20 29 34:35

9. Polonia Słubice 20 28 40:27

10. Ilanka Rzepin 20 26 36:40

11. Czarni Żagań 20 24 34:36

12. Lechia II Zielona Góra 20 23 27:33

13. Celuloza Kostrzyn 20 23 23:45

14. Piast Iłowa 20 23 23:32

15. ZAP Syrena Zbąszynek 20 20 38:44

16. Korona Kożuchów 20 19 26:47

17. Piast Czerwieńsk 20 13 16:44

18. Czarni Browar Witnica 20 11 20:44

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.