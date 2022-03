W poprzedniej kolejce cieszyliśmy się z cennego zwycięstwa gorzowian nad Białą Podlaską, ale mieliśmy też w pamięci, że aktualnie naszym piłkarzom ręcznym gorzej idzie na wyjazdach. Przegraliśmy kolejno w Ostrowie Wielkopolskim 28:30, Sosnowcu 28:29 i dzisiaj w Przemyślu 23:24. Wszędzie walka, za każdym razem blisko gospodarzy, punkty jednak uciekają.

O dziwo, nic się nie zmienia w wyścigu o drugą pozycję w Lidze Centralnej, bo punkty oddają także ekipy z Legionowa oraz AZS AWF Biała Podlaska. Te potknięcia wykorzystuje Przemyśl, który w tej chwili ma już tylko 4 pkt straty do drugiego miejsca i do rozegrania zaległy mecz.

W dzisiejszym starciu z SRS gorzowianie, u których zabrakło Bartosza Starzyńskiego, bardzo słabo zaczęli, bo to my straciliśmy pierwsze cztery gole. I właściwie przez całe spotkanie ścigaliśmy gospodarzy. W drugiej połowie kilka razy doprowadziliśmy do remisu, ostatni raz 19:19. Ani przez chwilę w Przemyślu nie wygrywaliśmy.

Jeszcze jeden nasz moment słabości i znów przegraliśmy fragment 0:4. SRS prowadził 23:19, a po chwili 24:20.

Zostało tylko 5 minut, ale nasi zawodnicy nie poddali się! Trafiali Michał Nieradko, Mateusz Stupiński oraz z rzutu karnego Michał Lemaniak. Mieliśmy akcję na remis, ale jej nie wykorzystaliśmy, a rywale utrzymali już piłkę w rękach do końca pojedynku.

W sobotę, 2 kwietnia o godz. 17, w hali przy ul. Szarych Szeregów w Gorzowie, nasz zespół podejmie aktualnie najsłabszą ekipę Ligi Centralnej - Miedź Legnicę. W pierwszej rundzie stalowcy wygrali z tym przeciwnikiem na wyjeździe 25:24.

ORLEN UPSTREAM SRS PRZEMYŚL - BUDNEX STAL GORZÓW 24:23 (12:10)

SRS: Sar, Iwasieczko - Kulka 6, Biernat 5, Światłowski 5, Stołowski 4, Krytski 2, Guzdek 1, Kroczek 1, Kubisztal, Mochocki, Walczyk.

STAL: Nowicki, Marciniak - Lemaniak 8, Stupiński 6, Kłak 3, Pietrzkiewicz 2, Renicki 2, Nieradko 1, Gintowt 1, Droździk, Bronowski.

WYNIKI Z 20. KOLEJKI:

SRS Przemyśl - BUDNEX STAL GORZÓW 24:23, SPR Żukowo - Siódemka Miedź Legnica 35:33, Padwa Zamość - AZS AWF Biała Podlaska 24:22, Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - MKS Wieluń 26:29, Ostrovia Ostrów Wlkp. - Warmia Energa Olsztyn 28:24, Nielba Wągrowiec - KPR Legionowo 27:27, w rzutach karnych 4:3.

1. Ostrovia Ostrów Wlkp. 20 56 602:495

2. KPR Legionowo 20 40 585:517

3. AZS AWF Biała Podlaska 20 38 599:540

4. BUDNEX STAL GORZÓW 20 38 534:528

5. SRS Przemyśl 19 36 567:552

6. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 20 28 609:624

7. SPR Żukowo 19 27 552:567

8. Padwa Zamość 20 26 544:566

9. MKS Wieluń 20 26 550:569

10. Śląsk Wrocław 19 26 533:581

11. Nielba Wągrowiec 20 23 588:618

12. Warmia Energa Olsztyn 20 19 537:551

13. MKS Grudziądz 19 16 546:596

14. Siódemka Miedź Legnica 20 15 555:597

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PNGiG Superlidze, jest spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. Wymogiem dalszej gry w Lidze Centralnej w sezonie 2022/23 jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.