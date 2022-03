Po tygodniu treningów, w sobotnie popołudnie gorzowscy żużlowcy rozpoczęli serię meczów sparingowych, a na początek pojawił się na „Jancarzu", tym razem pierwszoligowy Falubaz Zielona Góra.

- Do ligi wszyscy głównie spoglądają w niebo i szukają dobrej pogody, w tym roku bardzo sprzyjającej, a także odpowiedniej jakości torów - opowiadał trener Stali Stanisław Chomski. - Byłem bardzo zadowolony, że gdy zaprosiliśmy zawodników na nasz stadion, od razu trafili na odpowiednio przygotowaną po zimie i budowie odwodnienia liniowego nawierzchnię, do której można się już pasować do meczów o stawkę, a nie trochę na siłę, tylko zaliczać kolejne okrążenia. Każdy trenuje w miarę potrzeb. Dobraliśmy wartościowych sparingpartnerów, aby te jazdy w czterech też były jak najbardziej pożyteczne. Praca wre, bo nawet najlepiej przygotowany sprzętowo żużlowiec nie zrobi w lidze kompletu punktów bez jazdy.