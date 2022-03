Zawody, w przeszłości oficjalnie otwierające żużlowy sezon, w ubiegłym roku wróciły do żużlowego kalendarza po dziewięciu latach przerwy. Aż 14 razy wygrywał w nich Tomasz Gollob.

Od 2021 r. główne trofeum miał również w swoich rękach dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Przed piątkowymi zawodami zastanawialiśmy się, czy stalowiec zachowa je na dłużej.

- Kryterium Asów to idealne zawody na start sezonu - mówił Zmarzlik przed wyjazdem do Bydgoszczy. - Jest z kim się pościgać, ale są nieco luźniejsze, gdzie nie do końca ma znaczenie, czy wygrasz, czy zajmiesz jedno z następnych miejsc. Przetarcie świetne, bo każdy z zawodników właśnie teraz bardzo potrzebuje, aby sobie przypomnieć, jak to jest ruszać w czwórkę spod taśmy. Oczywiście jak zwykle spróbuję powalczyć o wygraną, ale ważne, aby przy okazji też dobrze się bawić na żużlu.