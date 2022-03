Na razie runda rewanżowa, która rozpoczęła się jeszcze jesienią 2021 r., jest nasza. Kilka miesięcy temu pokonaliśmy Foto-Higienę w Gaci 3:0, a teraz zaliczyliśmy już historyczny powrót w Bytomiu z 0:2 na 4:2 i na wyjeździe zremisowaliśmy 1:1 z Odrą Wodzisław.

- Może to zabrzmi bardzo odważnie, ale w tych marcowych, ligowych pojedynkach powinniśmy mieć dwa komplety punktów - powiedział trener Warty Mateusz Konefał, który zimą objął gorzowską ekipę. - Po stracie gola w niedzielnym meczu z Odrą mieliśmy dużą przewagę, stworzyliśmy sobie bardzo wiele dogodnych okazji, ale wykorzystaliśmy tylko jedną. Sami zawodnicy przyznali, że czują duży niedosyt.

Kluczowe akcje spotkania miały miejsce po rzutach rożnych. W 11. minucie w gorzowskim polu karnym najprzytomniejszy był Radosław Kruppa, a po przerwie, też przy stałym fragmencie gry, wyrównał nasz obrońca Mateusz Ogrodowski.

W piątek, 25 marca o godz. 16 warciarze nareszcie w 2022 r. wracają do siebie, na stadion przy Olimpijskiej, gdzie do tej pory wygrali jeden z dziesięciu meczów. Przyjeżdża rywal z czołówki - Miedź II Legnica. Warta jest odmieniona, Warta może być na dłużej groźna dla każdego, dlatego czekamy na kolejny występ naszego trzecioligowca z nadzieją. To byłoby piękne przełamać się i oby na zawsze uciec ze strefy spadkowej w pojedynku z naprawdę mocnym przeciwnikiem. Jesienią w Legnicy przegraliśmy 0:2.

ODRA WODZISŁAW - WARTA GORZÓW 1:1 (1:0)

BRAMKI: Kruppa (11.) - Ogrodowski (75.)

WARTA: Bukowski - Majerczyk, Siwiński, Ogrodowski, Grudziński (67. min Duda) - Ufir, Marchel (60. min Surmański), Mikołajczak (60. min Kasprzak), Jachno (60. min Burzyński), Gardzielewicz - Krauz (88. min Bergmann).

WYNIKI Z 20. KOLEJKI:

Odra Wodzisław Śląski - WARTA GORZÓW 1:1, Piast Żmigród - Miedź II Legnica 0:1, Polonia Bytom - LKS Goczałkowice Zdrój 3:0, Foto-Higiena Gać - Carina Gubin 0:2, Ślęza Wrocław - Górnik II Zabrze 1:1, MKS Kluczbork - Karkonosze Jelenia Góra 4:1, Pniówek 74 Pawłowice - Stal Brzeg 1:1, Gwarek Tarnowskie Góry - Zagłębie II Lubin 1:1, Lechia Zielona Góra - Rekord Bielsko-Biała 1:1.

1. Zagłębie II Lubin 20 44 49:23

2. LKS Goczałkowice Zdrój 20 42 28:11

3. Miedź II Legnica 20 40 36:20

4. Polonia Bytom 20 39 32:18

5. Rekord Bielsko-Biała 20 36 35:22

6. Ślęza Wrocław 20 36 45:23

7. Górnik II Zabrze 20 29 23:24

8. Gwarek Tarnowskie Góry 20 28 26:27

9. Odra Wodzisław Śląski 20 26 21:34

10. Carina Gubin 20 25 25:26

11. Pniówek 74 Pawłowice 20 24 27:31

12. Piast Żmigród 20 21 27:41

13. Stal Brzeg 20 21 25:30

14. Lechia Zielona Góra 20 19 21:28

15. MKS Kluczbork 20 19 23:39

16. WARTA GORZÓW 20 17 22:32

17. Karkonosze Jelenia Góra 20 16 21:42

18. Foto-Higiena Gać 20 14 16:31

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.