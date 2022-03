Cenna wygrana nad Będzinem, jak to już było dawno... Aktualnie nasi siatkarze przegrywają mecz za meczem, niestety ta seria porażek z rzędu urosła już do kilkunastu spotkań. Nie będziemy dodatkowo się dołować dokładną liczbą, bo to już nic nie zmieni. Ważne, że nadal nie przegraliśmy całego sezonu, bo utrzymuje się 6 pkt przewagi nad strefą spadkową.

Pierwszego seta od bardzo dobrej gry rozpoczęli gospodarze. Świetnie punktował Mateusz Kańczok, a gospodarze wygrywali 8:4. Środek partii był wyrównany, ale decydujące momenty zdecydowanie dla MKS i łatwe zwycięstwo do 17.