Po pierwszej turze meczów w halach drużyn z czołowej czwórki wydawało się, że to będą bardzo krótkie ćwierćfinały. Polkowice, Arka Gdynia i Lublin są już w półfinałach. Tylko gorzowianki postarały się o niepotrzebne przedłużenie serii.

U siebie nasze koszykarki dwa razy wygrały 83:60, 76:62 i długo nie miały problemów także w sobotę we Wrocławiu. Pod koniec drugiej kwarty wygrywały już 35:18, a na początku czwartej części 53:42.

- Mecz z takim powrotem, gdzie zespół wychodzi na prowadzenie po ostatnim rzucie i wygrywa? Nie pamiętam - powiedział trener Ślęzy Arkadiusz Rusin. - Moje zawodniczki nie zasłużyły sobie na to, żeby ta seria skończyła się w trzech meczach i dziś same wywalczyły sobie fajną nagrodę. Mam nadzieję, że w niedzielę to wcale nie musi być koniec. W pierwszej połowie Gorzów ciągnęła do celu Dominika Owczarzak, a w drugiej tę rolę przejęła nasza Julia Drop. Kiedy zaczęliśmy grać do kosza, wszystko w tym pojedynku się zmieniło na naszą korzyść.