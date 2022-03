Na otwarcie piłkarskiej wiosny w lubuskiej czwartej lidze stilonowcy rozgromili u siebie Budowlanych Murzynowo, a Korona Kożuchów, również w roli gospodarza, zremisowała 1:1 z wyżej notowaną Pogonią Świebodzin.

- Mecz ze Stilonem to dla nas wydarzenie - zapowiadali rywale. - Szykujemy się na przybycie dużej grupy kibiców, a także na sprawienie niespodzianki. Liczymy, że na wiosnę mamy taki zespół, który powalczy z każdym w lidze.

W kadrze meczowej niebiesko-białych, na razie na rezerwie, pojawił się powracający po wyleczeniu skręcenia kostki czołowy obrońca rozgrywek Patryk Nidecki. Za to zabrakło przeziębionego pomocnika Filipa Wiśniewskiego. - Z Budowlanymi pięć goli strzeliliśmy w ostatnim kwadransie, ale wszyscy widzieli, jaki to był mecz. Nie dało go się przegrać ani zremisować - mówił Karol Gliwiński, trener Stilonu. - Dalej też musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. Trzymać jakość i zbierać następne zwycięstwa. Z pewnością gry wyjazdowe jak zwykle będą znacznie poważniejszym wyzwaniem.