W hali pierwszego ogólniaka w Sulęcinie aktualnie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Walczący w Tauron 1. Lidze siatkarze Olimpii na dwa ostatnie pojedynki sezonu 2021/22 przenieśli się do Lubniewic.

Nasz zespół regularnie przegrywa od połowy grudnia i niestety tymczasowa zmiana domowego obiektu nic w tym względzie nie zmieniła. Szczęście, że przynajmniej nic nie zmienia się w kwestii utrzymania na zapleczu PlusLigi. Wciąż mamy bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

Visła Bydgoszcz to czołowa drużyna rozgrywek, ale w pierwszym secie to sulęcinianie cały czas mieli przewagę, w końcówce wygrywali jeszcze 24:23 i 25:24. Niestety to już taka nasza tradycja w tej części sezonu, że nie stawiamy kropki nad „i".