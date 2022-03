Pochodzący z Ukrainy kanadyjkarz Alex Koliadych, który w Polsce reprezentuje Admirę Gorzów, trenuje razem z innymi reprezentantami Polski w Portugalii. Koledzy z reprezentacji i sztab trenerski wspierają go w tym trudnym czasie. „Ukraine, you are not alone" - to przesłanie naszych kajakarzy skierowane do wszystkich Ukrainek i Ukraińców, także sportowców.

– To bardzo trudny czas dla niego. Staramy się z nim rozmawiać. Będziemy pomagać jak tylko można – deklaruje trener kadry kanadyjkarzy Marek Ploch. – Bardzo to przeżywam. Mam tam dużo znajomych, dzwonię do nich, pytam się, czy wszystko jest w porządku. Oby to wszystko się szybciutko skończyło.