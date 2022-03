W Gorzowie w obu meczach otwierających ćwierćfinałową serię nie było wielkich emocji.

W pierwszym spotkaniu gospodynie przez 30 minut budowały przewagę, by w ostatniej kwarcie zadać decydujący cios – 25:11. Po 20 pkt rzuciły Stephanie Jones i Borisława Christowa, a 14 pkt dodała Courtney Hurt.

- Do przerwy, na to, co posiadamy w składzie, zagraliśmy bardzo dobrze - mówił Arkadiusz Rusin, trener Ślęzy Wrocław. - Po przerwie skuteczność zespołu z Gorzowa nas zabiła. To była ta różnica. My oddaliśmy dziesięć rzutów więcej od rywala, ale nie trafialiśmy. Koszykówka jest taką sprawiedliwą grą, że trzeba trafiać. Trafiasz – wygrywasz. Gorzów trafiał i wygrał.