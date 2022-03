W 17 meczach pierwszej rundy stilonowcy odnieśli aż 14 zwycięstw, dwa mecze zremisowali, a przegrali tylko z Celulozą w Kostrzynie (1:2). Wypracowali sobie wyraźną przewagę w rozgrywkach. Gorzowianie byli perfekcyjni na swoim boisku, gdzie odnieśli dziewięć wygranych z bilansem bramkowym 30:5. Kończyli jesień imponującą serią dziesięciu sukcesów z rzędu.

- Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wiosennych wyzwań i będziemy chcieli dalej, jak najdłużej wygrywać - powiedział Karol Gliwiński, szkoleniowiec Stilonu. - Nie da się już też nie myśleć o tym, co dalej. Czas do trzeciej ligi zleci przecież bardzo szybko.

Do naszej drużyny dołączyli Mateusz Kaczor z Lubuszanina Drezdenko, Mateusz Gorgiel (Meprozet Stare Kurowo), Dawid Sadowski (Spójnia Ośno Lubuskie), Konrad Przybylski (Korona Kożuchów) oraz Japończyk Takato Sakai (Pogoń Skwierzyna).

- To są same celne strzały - stwierdził trener Gliwiński. - Ludzie, którzy szybko wkomponowali się w nasz zespół, chętni do pracy. Imponujące jak wyglądaliśmy w sparingach. Groziliśmy podstawowym składem, ale i dalej z ławki, kolejni zawodnicy dawali jakość. To musi cieszyć. Jestem pewien, że te wszystkie pozytywy za chwilę przeniesiemy również na ligę. Teraz najważniejsze, aby bez kłopotów szybko dostosować się do boiska z naturalną nawierzchnią. To po długiej zimie jest zawsze bardzo istotny moment przygotowań.

W pierwszym meczu rundy wiosennej, w sobotę, 12 marca o godz. 14, na stadionie przy Olimpijskiej stilonowcy podejmą Budowlanych Murzynowo. Na wyjeździe niebiesko-biali zwyciężyli 3:1.

AKTUALNA TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 17 44 51:13

2. Dąb Sława Przybyszów 17 33 47:32

3. Pogoń Świebodzin 17 30 34:20

4. Spójnia Ośno Lubuskie 17 29 30:24

5. Promień Żary 17 28 35:26

6. Odra Nietków 17 28 35:30

7. Budowlani Murzynowo 17 28 31:19

8. Polonia Słubice 17 27 38:22

9. Meprozet Stare Kurowo 17 27 32:32

10. Ilanka Rzepin 17 24 31:33

11. Celuloza Kostrzyn 17 21 21:40

12. Czarni Żagań 17 18 30:34

13. Korona Kożuchów 17 18 24:40

14. Lechia II Zielona Góra 17 17 22:31

15. Piast Iłowa 17 17 18:29

16. ZAP Syrena Zbąszynek 17 13 28:40

17. Piast Czerwieńsk 17 12 14:38

18. Czarni Browar Witnica 17 10 17:35

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.