Z nowym trenerem i niewielką stratą do bezpiecznych miejsc w tabeli warciarze wznawiają rozgrywki ligowe. Utrzymanie cały czas jest w rękach i nogach gorzowskich piłkarzy. Sęk w tym, że z takim samym planem ruszają do boju wszyscy rywale z ostatnich miejsc w trzeciej grupie.

Wartę opuścili: Paweł Posmyk (został trenerem Lubuszanina Drezdenko), bramkarz Kamil Lech (Kotwica Kołobrzeg), Wiktor Nahrebecki (MKS Kluczbork), Adam Nowak, Damian Szałas (Lubuszanin Drezdenko) i Orest Tkaczuk (Polonia Bytom), a Dominik Nowakowski został odsunięty od pierwszej drużyny.

Za trenerem Mateuszem Konefałem z czwartoligowych Budowlanych Murzynowo podążyli bramkarz Piotr Bukowski, Karol Gardzielewicz, Maciej Grudziński i Dawid Ufir. Możliwe, że cała czwórka od pierwszego meczu znajdzie się w podstawowym składzie warciarzy. Jest też Jakub Duda z rocznika 2003. Dzisiaj został potwierdzony Patrick Bergmann. Wzmocnieniem z pewnością będzie, powracający po poważnej kontuzji, Adrian Bielawski.

W okresie przygotowawczym zespół Warty m.in. przegrywał z Kotwicą Kołobrzeg i Polonią Środa Wielkopolska po 0:3, zremisował z Błękitnym w Stargardzie 3:3, a na koniec rozgromił czwartoligowy Dąb Sława Przybyszów 7:0.

- Wyniki w okresie przygotowawczym były różne, ale przecież dopiero teraz zaczną się na poważnie liczyć - powiedział trener Konefał. - Końcówka pokazała, że idziemy w dobrym kierunku i mamy szansę dobrze zafunkcjonować w lidze, mocno powalczyć o nasz cel, czyli utrzymanie. Mam zespół, jakiego chciałem. Absolutnie nie będę biadolił, że chciałbym mieć jeszcze takiego gracza czy innego. Fajnie przepracowaliśmy zimę. Teraz to, co wypracowaliśmy, czas przenieść na boiska ligowe.

Liczymy, że jednym z liderów Warty będzie napastnik Paweł Krauz, za którym udana jesień.

- Przede wszystkim porządna obrona plus wykorzystanie tych naszych pojedynczych szans w ataku. Zapewne tak będzie wyglądał nasz pierwszy mecz na wiosnę w Bytomiu - powiedział 25-letni piłkarz. - Od czasu, gdy gram w Warcie Gorzów, za każdym razem zaczynaliśmy rundę od porażek. Liczę, że właśnie teraz, kiedy bardzo potrzebujemy punktów, będzie inaczej. Pierwsze mecze od razu ustawią nas w tabeli. Wolałbym szybko zacząć punktować i później spokojnie patrzeć w przyszłość, a nie do końca desperacko bić się z drużyną o utrzymanie. Tak czy siak, niech Warta zostanie w lidze.

Pierwszy mecz ligowy w 2022 r. warciarze rozegrają w sobotę, 12 marca, o godz. 15 z Polonią w Bytomiu. U siebie w pierwszej rundzie przegraliśmy z tym rywalem 0:2.

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18 KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.