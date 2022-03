6 ZDJĘĆ Niedziela, 6 czerwca 2021 r. Mecz 8. kolejki 簑磧owej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZ紟 - FOGO UNIA LESZNO 47:43 (FOT. RADOSxW ΜGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZ紟 WLKP.)





Zobacz zdjęcia (6)

Gorzowskie kluby wnioskowa造 o ponad 5,7 mln z, a dosta造 do podzia逝 2,4 mln z. 80 proc. z tej sumy trafi do sekcji 簑磧owej i pi趾i r璚znej Stali oraz do koszykarek.