Seria porażek sulęcinian w Tauron 1. Lidze siatkarzy wciąż nie została przerwana, ale ważne, że w końcu powiększyliśmy swój dorobek. Olimpia ma w tej chwili 6 pkt przewagi nad zespołami ze strefy spadkowej i patrząc na terminarz, jest bardzo blisko utrzymania na zapleczu PlusLigi. Po pierwszej bardzo dobrej rundzie liczyliśmy na coś więcej, ale marzenia o dodatkowych meczach w Sulęcinie w fazie play-off szybko zostały rozwiane.

Krispol Września i Olimpia Sulęcin od początku agresji Rosji na Ukrainę nie są obojętne wobec tragedii, która dzieje się niedaleko od nas. Cały dochód z ligowego meczu tych drużyn zostanie przeznaczony wsparcie Ukrainy. Krispol prowadził też zbiórki, z której zostaną wyposażone rodziny z Charkowa i Lwowa, aby mogły łatwiej przystosować się do nowej rzeczywistości.

Walczący przy wielkiej, ukraińskiej fladze siatkarze, rozegrali aż pięć setów. Znacznie lepiej zaczęli goście z Sulęcina, którzy wygrali pierwszą partię 25:22, a w drugiej już wyraźnie prowadzili. Wtedy jednak dopadł ich kryzys.

- Wiedzieliśmy, że niewiele brakuje, aby przełamać tę blokadę, która w nas siedzi - opowiadał trener Chajec. - Po zażartej walce przegraliśmy drugiego i trzeciego seta, ale odnaleźliśmy się w czwartym. To była świetna wiadomość, bo już wiedzieliśmy, że nie będziemy wracali do domu z niczym. Przed nami jeszcze sześć meczów. Wierzę, że też będziemy w nich punktować i awansujemy w tabeli. Ta grupa ludzi, która spotkała się w Olimpii, mimo problemów i przeciwności wciąż wierzy, że to co razem robi ma sens.

REKLAMA

We Wrześni, atakujący Olimpii Grzegorz Turek zdobył 21 pkt, Maciej Krysiak - 18, a Michał Wójcik - 15.

W sobotę, 12 marca o godz. 17 zespół Olimpii Sulęcin zagra w swojej hali z Legią Warszawa.

KRISPOL WRZEŚNIA - OLIMPIA SULĘCIN 3:2

REKLAMA

SETY: 22:25, 25:21, 25:23, 19:25, 15:12.

OLIMPIA: Wójcik, Lipiński, Turek, Krysiak, Cichosz-Dzyga, Błażej, Pogłodziński (libero) oraz Sawerwain (libero), Zrajkowski, Godlewski, Nawrot.

WYNIKI Z 24. KOLEJKI:

Krispol Września - OLIMPIA SULĘCIN 3:2, Mickiewicz Kluczbork - Norwid Częstochowa 2:3, Gwardia Wrocław - Avia Świdnik 3:1, Visła Bydgoszcz - KPS Siedlce 3:1, BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Maz. 3:2, MKS Będzin - AZS AGH Kraków 3:2, Legia Warszawa - Zaksa Strzelce Opolskie 3:0.

1. BBTS Bielsko-Biała 25 59 66:29

2. MKS Będzin 24 52 62:32

3. Visła Bydgoszcz 24 48 60:36

4. Gwardia Wrocław 24 45 56:40

5. Krispol Września 25 44 55:42

6. KPS Siedlce 24 43 55:42

7. Lechia Tomaszów Maz. 24 43 54:42

8. Avia Świdnik 25 41 54:48

9. Legia Warszawa 25 37 51:52

10. AZS AGH Kraków 25 37 50:51

11. Norwid Częstochowa 24 32 47:54

12. Mickiewicz Kluczbork 24 27 38:56

13. Chrobry Głogów 23 24 34:53

14. OLIMPIA SULĘCIN 24 23 38:61

15. Zaksa Strzelce Opolskie 25 17 24:64

16. SMS PZPS Spała 23 10 22:64

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.