Rosyjska platforma streamingowa InStat TV oferuje płatne przekazy z hal koszykarskich od początku sezonu 2021/22. Taki sposób promocji, mającej i tak bardzo małe zasięgi, Energa Basket Ligi Kobiet od razu nazwaliśmy marketingowym hitem roku.

Teraz pierwsze polskie kluby nie chcą już współpracować z Rosjanami. Dzisiaj Ślęza Wrocław i GTK Gdynia apelowały do kibiców o wsparcie zbiórki dla Ukrainy, a przed początkiem meczów ligowych zdecydowanie zbojkotowały transmisje.

- Wstęp na trybuny hali we Wrocławiu będzie bezpłatny - informowała Ślęza. - Zamiast opłaty za bilet prosimy o przekazanie pieniędzy na rzecz ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. Oprócz tego klub przygotuje również przestrzeń do zostawiania trwałej żywności, a także środków czystości, higienicznych i opatrunkowych. Decyzją zarządu klub nie wyraża zgody na realizację transmisji przez firmę InStat. W związku z nieuzasadnioną i absolutnie niedopuszczalną agresją Rosji na Ukrainę nie ma możliwości wpuszczenia pracowników rosyjskiej firmy InStat do hali i umożliwienia im realizacji transmisji. W geście solidarności z ofiarami inwazji nie możemy dołożyć choćby najmniejszej cegiełki do działalności firmy z państwa agresora.

Identyczne informacje popłynęły z hali GTK Gdynia. Gospodynie wsparły również zespoły gości - BC Polkowice i Arki Gdynia.

- Zapytacie pewnie o transmisję. Podczas wojny w Ukrainie nie będziemy promować firm z rosyjskim kapitałem. Nie zachęcamy do korzystania z platformy InStat - przekazała swoim kibicom ekipa z Polkowic.

W ostatnim meczu sezonu zasadniczego, w niedzielę, 6 marca, o godz. 18, drużyna z Gorzowa podejmie Ślęzę Wrocław.

WYNIKI ŚRODOWYCH MECZÓW W EBLK:

GTK Gdynia - BC Polkowice 51:105, Ślęza Wrocław - VBW Arka Gdynia 57:78.

1. BC Polkowice 19 36 1647:1177

2. Pszczółka AZS UMCS Lublin 19 35 1471:1271

3. VBW Arka Gdynia 19 33 1545:1160

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 19 31 1444:1358

5. Ślęza Wrocław 19 30 1388:1382

6. Basket 25 Bydgoszcz 19 30 1403:1392

7. Polonia Warszawa 19 28 1422:1505

8. Zagłębie Sosnowiec 19 27 1452:1540

9. GTK Gdynia 20 22 1172:1536

10. Enea AZS Poznań 19 22 1274:1513

11. Energa Toruń 19 21 1203:1587

Osiem czołowych zespołów po sezonie zasadniczym zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny zakończą rozgrywki. Ekipa z 11. miejsca straci prawo gry w EBLK w sezonie 2022/23.