Od kilku dni w Gorzowie organizowane są zbiórki dla potrzebujących z ogarniętej wojną Ukrainy. Prowadzą je szkoły, fundacje, stowarzyszenia, instytucje samorządowe i osoby prywatne. Poniżej niektóre z tych miejsc:

Większość magazynów wypełniła się już po brzegi. By zebrane produkty trafiły za granicę polsko-ukraińską do obywateli Ukrainy, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki powołał miejskiego koordynatora zbiórek. Monika Piaskowska będzie odpowiedzialna za odbiór darów z poszczególnych miejsc i dostarczenie ich do Magazynu Rezerw Strategicznych w Skwierzynie, skąd żołnierze przetransportują je w głąb Ukrainy, gdzie toczą się działania zbrojne: ukraińscy żołnierze i cywile czekają na pomoc.

Wszelkie dary muszą trafić najpierw do gorzowskiego magazynu głównego. Dane kontaktowe do koordynatora Moniki Piaskowskiej – tel. 601 780 558. To numer telefonu dla organizatorów zbiórek, gdy będą gotowi, by wstępnie sklasyfikowane dary przekazać do gorzowskiego magazynu centralnego.

Bardzo ważne, by zapoznać się z listą niezbędnych artykułów, których oczekują nasi sąsiedzi i zadbać o odpowiednią ich jakość. Na dziś nie są już przyjmowane odzież i bielizna.

Poniżej lista najpotrzebniejszych artykułów

Okrycie:

koce zwykłe i termiczne,

śpiwory,

podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej,

materace,

płaszcze przeciwdeszczowe.

Środki higieny i czystości:

płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło,

dezodoranty,

pasty do zębów,

szczoteczki do zębów,

grzebienie,

bielizna damska, męska, dziecięca,

podpaski,

pampersy,

pieluchy dla dorosłych,

papier toaletowy i ręczniki papierowe,

ręczniki (w tym z mikrofibry),

worki na śmieci,

środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji,

maski filtrujące lub jednorazowe.

Żywność:

woda,

żywność do szybkiego przygotowania (instant),

batony (w tym energetyczne),

bakalie, orzechy,

konserwy,

makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania,

narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik).

Inne:

zapałki,

baterie, powerbanki,

oświetlenie, w tym latarki,

świece,

zestawy pierwszej pomocy,

podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).

Transporty darów z Gorzowa do Magazynu Rezerw Strategicznych do Skwierzyny będą organizowane codziennie.

Potrzebny jest też specjalistyczny sprzęt i leki:

antybiotyki o szerokim spektrum działania,

leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, hemostatyczne, substytuty osocza, zwiotczające mięśnie, maści antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe, inne,

urządzenia do terapii podciśnieniowej,

opatrunki indywidualne, opatrunki hemostatyczne, opatrunki zastawkowe, opatrunki (bandaże gipsowe, chusteczki), stazy taktyczne typu CAT, opaski uciskowe, urządzenia do terapii podciśnieniowej, zewnętrzne urządzenia mocujące, materiał szwowy, wenflony, zestawy do osteosyntezy, środki antyseptyczne do ran, druty Kirsznera, urządzenia Elizarowa, urządzenia prętowe fiksacji zewnętrznej, igły, strzykawki, rurki nosowo-gardłowe, rękawiczki, nożyczki ratownicze itd.

Ponadto: