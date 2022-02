Polkowicki koszykarski walec ruszył na nasze koszykarki od pierwszej akcji i właściwie nie udało nam się go nawet na chwilę spowolnić do samego końca. - Są mocni na każdej pozycji i to w tej chwili główny faworyt do mistrzowskiego tytułu - przyznał Dariusz Maciejewski, trener Gorzowa.

Pewnie jednak nie zakładał, że w sobotni wieczór nasza drużyna zostanie aż tak pobita.

Sam początek to od razu cztery celne trójki gospodyń na ledwie pięć prób, a my zaczynamy od aż 12 pudeł z rzędu z gry. Koszmar. Przy tak beznadziejnej skuteczności, tylko 12:19 po pierwszej kwarcie jeszcze nie było takie złe.