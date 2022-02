6 ZDJĘĆ Środa, 9 lutego 2022 r. 1/8 finału PGNiG Pucharu Polski mężczyzn: BUDNEX STAL GORZÓW - GRUPA AZOTY UNIA TARNÓW 26:35 (12:17) (Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl)





Gorzowscy piłkarze ręczni byli bardzo blisko, aby głównemu kandydatowi do awansu do PGNiG Superligi zrewanżować się za porażkę z pierwszej rundy (20:26) i to w jego hali. Po naprawdę dobrym, choć przegranym meczu, stalowcy pozostają na podium Ligi Centralnej.