To jest bardzo trudny czas dla ekipy z Sulęcina. Przegrywamy w lidze od połowy grudnia, do tego ostatnie mecze w naszej hali zagraliśmy bardzo słabo. Przed zaległymi pojedynkami w Siedlcach i u siebie z Chrobrym Głogów dostaliśmy jednak z naszej drużyny bardziej optymistyczny przekaz: w Olimpii wróciło zdrowie.

- Kto był, ten widział, jak wyglądał ostatni tydzień na treningach. Nareszcie pojawiły się szerokie uśmiechy w sztabie szkoleniowym i u samych zawodników, bo po długiej przerwie znów mogliśmy przygotować się w pełnym składzie, przeprowadzić normalne, jakościowe zajęcia - powiedział Łukasz Chajec, trener Olimpii Sulęcin. - Siedlce to bardzo trudny teren, ale my tam jedziemy po punkty, po niespodziankę. Czujemy, że najgorsze już w tym sezonie za nami.

Faktycznie przełamiemy się już dzisiaj? W pierwszym secie najpierw wygrywali gospodarze 9:5 i 11:8, ale dalej to była gra Olimpii! Udane akcje przy siatce, w końcu bez serii błędów w ataku, a na dokładkę as serwisowy Grzegorza Turka. Bez nerwów w końcówce zwyciężamy 25:21! Długo czekaliśmy na tak przyzwoitego seta.

Wydawało się, że sulęcinianie w ten sobotni wieczór nie spuszczą nogi z gazu, bo dobrą grę przenieśli też na drugą partię, w której prowadzili 13:10 i 15:13.

Niestety, okazało się, że to były tylko miłe złego początki. Ostatecznie Olimpia wraca do domu bez żadnej zdobyczy, do tego została kompletnie rozbita w ostatnim, czwartym secie. Mimo wszystko zostawiamy w głowach udane fragmenty w tym starciu i czekamy dalej na przełamanie. Zakończenie fatalnej serii przegranych, która w lidze urosła już do aż ośmiu oddanych meczów z rzędu.

- Uważam, że rozegraliśmy trzy dobre sety, dwa z nich przegraliśmy przez niuanse. Najważniejsze, że znów przez więcej minut zobaczyliśmy po naszej stronie te akcje, które w pierwszej części sezonu, gdy byliśmy zdrowi, przynosiły nam zwycięstwa - podsumował trener Chajec.

W Siedlcach nasz atakujący Grzegorz Turek zdobył 13 pkt, Maciej Krysiak - 9, a Patryk Cichosz-Dzyga - 7.

W środę, 2 marca o godz. 17 sulęcinianie odrobią resztę zaległości. W swojej hali podejmą Chrobrego Głogów. To będzie arcyważne starcie z jedną z trzech ekip, które pozostały za Olimpią w tabeli Tauron 1. Ligi.

KPS SIEDLCE - OLIMPIA SULĘCIN 3:1

SETY: 21:25, 25:21, 25:20, 25:13.

OLIMPIA: Wójcik, Lipiński, Turek, Krysiak, Cichosz-Dzyga, Zrajkowski, Pogłodziński (libero) oraz Polczyk, Nawrot, Błażej, Godlewski, Sawerwain (libero).

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

KPS Siedlce - OLIMPIA SULĘCIN 3:1, MKS Będzin - Gwardia Wrocław , Lechia Tomaszów Maz. - Zaksa Strzelce Opolskie 3:0, Krispol Września - SMS PZPS Spała 3:1, AZS AGH Kraków - Avia Świdnik 2:3, Legia Warszawa - BBTS Bielsko-Biała 1:3.

1. BBTS Bielsko-Biała 24 57 63:27

2. MKS Będzin 23 50 59:30

3. Visła Bydgoszcz 23 45 57:35

4. KPS Siedlce 23 43 54:39

5. Lechia Tomaszów Maz. 23 42 52:39

6. Krispol Września 24 42 52:40

7. Avia Świdnik 24 41 53:45

8. Gwardia Wrocław 22 39 50:39

9. AZS AGH Kraków 24 36 48:48

10. Legia Warszawa 24 34 48:52

11. Norwid Częstochowa 23 30 44:52

12. Mickiewicz Kluczbork 23 26 36:53

13. OLIMPIA SULĘCIN 22 22 35:55

14. Chrobry Głogów 22 21 31:52

15. Zaksa Strzelce Opolskie 23 17 24:58

16. SMS PZPS Spała 23 10 22:64

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.