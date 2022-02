Sześć drużyn powalczy w sobotę i niedzielę w Warszawie o Puchar Polski w piłce wodnej mężczyzn. To jedno z najważniejszych wydarzeń w krajowym kalendarzu waterpolo. Trofeum bronić będą zawodnicy AZS Uniwersytet Warszawski.

Gospodarze przystąpią do rozgrywek w roli jednego z głównych faworytów. Rok temu w Gliwicach w decydującym spotkaniu pokonali Polonię Bytom. Teraz do rewanżu może dojść już w półfinale. Do stolicy przyjadą też Waterpolo Poznań, Alfa Gorzów, ŁSTW Politechnika Łódzka i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Ci ostatni musieli przebijać się przez kwalifikacje. Na początku lutego wygrali 11:6 z Neptunem Uniwersytet Łódzki i zapewnili sobie przepustkę do turnieju głównego.