To już jest ten moment sezonu, gdzie trenerzy zaczynają sprawdzać poszczególne formacje pod kątem zbliżających się występów ligowych. Nie ma dzielenia na dwie jedenastki, piłkarze występują w większym wymiarze czasowym.

Stilonowcy pokonali Spójnię Ośno Lubuskie 5:2. Wszystkie bramki zdobyli zawodnicy sprowadzeni zimą. Dwoma ładnymi uderzeniami zza pola karnego popisał się Mateusz Kaczor, a w drugiej części, w krótkim odstępie czasu, trzy razy do siatki gości trafiał Japończyk Sakai.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co pokazaliśmy w tym meczu, prowadziliśmy już 5:0. Życzyłbym sobie, żebyśmy w ten sposób otwierali każde kolejne spotkanie - powiedział trener Karol Gliwiński. - W sprawie Takato zostały już jedynie formalności, aby oficjalnie został z nami na rundę wiosenną. Tym, co pokazał do tej pory, udowodnił, że da naszej drużynie dodatkową jakość.

Za to na pewno nie zagra w Stilonie inny testowany obcokrajowiec - niespełna 22-letni Ibrahim Appiah z Ghany poprzedni rok spędził w Lubuszaninie Drezdenko.

Przed startem rozgrywek ligowych Stilon zmierzy się jeszcze u siebie z Białymi Sądów (26 lutego), a na koniec przygotowań czeka gorzowian jeszcze mocny sprawdzian w Stargardzie z trzecioligowymi Błękitnymi (5 marca).

Startuje akcja „75 litrów krwi na 75-lecie ZKS Stilon"

Na początku lipca, na mecz z okazji 75-lecia Stilonu, przyjedzie Reprezentacja Artystów Polskich. Niebiesko-biali szykują również specjalne atrakcje dla mieszkańców, m.in. przekopywanie piłki przez Wartę.

Teraz rusza akcja „75 litrów krwi na 75-lecie ZKS Stilon". W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddziale terenowym w Gorzowie przy ul. Dekerta 1, od wtorku, 22 lutego chętni mogą oddać krew, podając hasło „Stilon". W ten sposób pomogą innym, a sami otrzymają 40 proc. zniżki na wejściówkę na lipcowy, specjalny pojedynek jubileuszowy.

Zniżka może być nawet 50-procentowa, jeśli do klubu trafi zdjęcie kibica zrobione podczas oddawania krwi, najchętniej w barwach Stilonu.

AKTUALNA TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 17 44 51:13

2. Dąb Sława Przybyszów 17 33 47:32

3. Pogoń Świebodzin 17 30 34:20

4. Spójnia Ośno Lubuskie 17 29 30:24

5. Promień Żary 17 28 35:26

6. Odra Nietków 17 28 35:30

7. Budowlani Murzynowo 17 28 31:19

8. Polonia Słubice 17 27 38:22

9. Meprozet Stare Kurowo 17 27 32:32

10. Ilanka Rzepin 17 24 31:33

11. Celuloza Kostrzyn 17 21 21:40

12. Czarni Żagań 17 18 30:34

13. Korona Kożuchów 17 18 24:40

14. Lechia II Zielona Góra 17 17 22:31

15. Piast Iłowa 17 17 18:29

16. ZAP Syrena Zbąszynek 17 13 28:40

17. Piast Czerwieńsk 17 12 14:38

18. Czarni Browar Witnica 17 10 17:35

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.