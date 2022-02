W składzie Polaków na turniej eliminacyjny w Tbilisi znaleźli się Oskar Szymonik i Przemysław Brończyk z Alfy Gorzów.

Rywalizację na pływalni w stolicy Gruzji nasza reprezentacja waterpolo rozpoczęła od porażki z bardzo mocnym zespołem Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi wygrali 25:6. Dzień później nie do zatrzymania okazali się gospodarze, którzy zdobyli 22 bramki, tracąc przy tym tylko jedną. Do siatki rywali trafił Aleksander Ozga – jedyny reprezentant Polski, który na co dzień występuje poza granicami naszego kraju (w bardzo mocnej lidze węgierskiej).