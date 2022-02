Po takich występach musimy z drżeniem serca oglądać się za siebie. Za nami, w tabeli Tauron 1. Ligi, są już zaledwie trzy drużyny. W tym dwie w strefie spadkowej. Nad Chrobrym Głogów siatkarzom Olimpii został jedynie punkt przewagi. Sytuacja nie jest jeszcze krytyczna, bo Zaksie Strzelce Opolskie wciąż uciekamy na pięć „oczek". Pamiętamy jednak, że to właśnie ten rywal, w miniony weekend również wygrał w Sulęcinie.

- Marzę o jednym normalnie przepracowanym tygodniu, bez problemów zdrowotnych - mówił przygnębiony Łukasz Chajec, szkoleniowiec Olimpii. - To niestety ostatnio wygląda bardzo słabo. Zupełnie straciliśmy boiskową pewność, robimy bardzo dużo własnych błędów.

W telewizyjnym pojedynku z Mickiewiczem Kluczbork, rozgrywanym w czwartek późnym wieczorem, niestety po naszej stronie, od porażki z Zaksą, nic nie zmieniło się na lepsze. Rotacje w składzie przez kłopoty kolejnych zawodników ze zdrowiem, plus seria porażek, która trwa już od połowy grudnia, musiały się odbić na naszej dyspozycji.

Ewidentnie sulęcinianie tęsknią za udanym otwarciem spotkania, które pewnie natychmiast dałoby masę pozytywnej energii. Tutaj mieliśmy długo wyrównaną walkę w pierwszym secie, także z niewielką przewagą Olimpii. W końcówce nerwy wzięły jednak górę, a 25:23 wygrali goście.

Dalej to był kiepski wieczór. Jak to ostatnio bywa, wyrwaliśmy jednego seta, który jednak nie daje żadnych punktów do tabeli.

- Umiemy i możemy grać lepiej. Bardzo liczę, że podniesiemy się i jeszcze pokażemy siatkówkę z najlepszych fragmentów tego sezonu - podsumował trener Chajec.

Na pewno już Olimpia skończy rozgrywki po sezonie zasadniczym, oby nadal jako pierwszoligowiec. Przed nami jeszcze dziewięć meczów, prawie wszystkie z wyżej notowanymi rywalami, a więc za każdym razem o jakąkolwiek zdobycz nie będzie łatwo. Dlatego nasz zespół koniecznie i jak najszybciej musi wziąć się w garść.

W sobotę, 26 lutego zagramy na wyjeździe z KPS Siedlce.

OLIMPIA SULĘCIN - MICKIEWICZ KLUCZBORK 1:3

SETY: 23:25, 17:25, 26:24, 18:25.

OLIMPIA: Wójcik, Lipiński, Turek, Krysiak, Cichosz-Dzyga, Zrajkowski, Pogłodziński (libero) oraz Błażej, Polczyk.

WYNIKI OSTATNICH MECZÓW W TAURON 1. LIDZE:

OLIMPIA SULĘCIN - Mickiewicz Kluczbork 1:3, Norwid Częstochowa - Gwardia Wrocław 3:2.

1. BBTS Bielsko-Biała 22 51 57:25

2. MKS Będzin 21 45 53:28

3. Visła Bydgoszcz 22 42 54:35

4. KPS Siedlce 22 40 51:38

5. Gwardia Wrocław 21 39 50:36

6. Avia Świdnik 22 39 50:40

7. Lechia Tomaszów Maz. 21 38 47:36

8. Krispol Września 22 36 46:39

9. Legia Warszawa 22 34 46:46

10. AZS AGH Kraków 22 32 43:44

11. Norwid Częstochowa 23 30 44:52

12. Mickiewicz Kluczbork 23 26 36:53

13. OLIMPIA SULĘCIN 21 22 34:52

14. Chrobry Głogów 21 21 30:49

15. Zaksa Strzelce Opolskie 21 17 24:52

16. SMS PZPS Spała 22 10 21:61

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.