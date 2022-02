Tamten pojedynek z końca listopada 2021 r. zapadł mocno w naszej pamięci, bo to wtedy grupa kibiców AZS wywiesiła transparent z napisem "trener out", opuściła swoją trybunkę i nie wróciła do hali do dziś. Ten konflikt nie został zażegnany.

Jeszcze w 35. minucie przegrywaliśmy z Eneą Poznań u siebie 54:65. Ostatecznie, po piorunującej końcówce, skończyło się plus trzy dla Gorzowa.

Dzisiejszy pojedynek to całkowita dominacja naszych koszykarek. Z pewnością miała na to wpływ nieobecność nowej liderki, Amerykanki Chennedy Carter, która niedawno dołączyła do poznańskiej ekipy i w trzech meczach rzucała minimum 20 pkt na dobrej skuteczności.