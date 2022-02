Niespełna 22-letni Ibrahim Appiah z Ghany poprzedni rok spędził w Lubuszaninie Drezdenko. W przeszłości grał w reprezentacji swojego kraju w kategorii U17. Japończyk Takato Sakai ma niespełna 20 lat. Ostatnio był zawodnikiem Pogoni Skwierzyna.

- Wiemy już, że na pewno zostają z nami Mateusz Kaczor oraz Konrad Przybylski - powiedział Karol Gliwiński, trener Stilonu. - Status pozostałych testowanych graczy rozstrzygnie się za chwilę. Myślę, że dwóch, może trzech z nich też pomoże nam w rundzie wiosennej, a potem w trzeciej lidze, bo cały czas pod tym kątem przyglądamy się zawodnikom. Na pewno oceny całej grupy są pozytywne, fajnie wkomponowali się w naszą drużynę.

Piast Kobylnica potwierdził w Gorzowie, że Wielkopolska to piłkarsko bardzo silny region. Rywal z piątej ligi, a wyglądał naprawdę solidnie, był bardzo dobrze zorganizowany. I szybko strzelił dwa gole.

Gospodarze jeszcze w pierwszej połowie doprowadzili do remisu. Na 1:2 z rzutu karnego trafił Łukasz Maliszewski, a na 2:2 strzelił gola Japończyk Sakai. Ten ostatni wykończył głową bardzo ładną akcję stilonowców. Dośrodkowywał z prawej strony Łukasz Kopeć.

- Druga połowa już bez goli, tym razem nie było naszego odjazdu w końcowych minutach - dodał trener Gliwiński. - To są trudne dni dla zawodników, pojawia się zmęczenie związane z okresem przygotowawczym. Do tego znów wystawiliśmy dwie jedenastki. Najważniejsze, że mamy za sobą kolejny, naprawdę pożyteczny sprawdzian. Powoli już też coraz uważniej wertujemy kalendarz, bo w końcu wyszło słońce, robi się cieplej, a powrót do ligi 12 marca meczem u nas z Budowlanymi Murzynowo.

AKTUALNA TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 17 44 51:13

2. Dąb Sława Przybyszów 17 33 47:32

3. Pogoń Świebodzin 17 30 34:20

4. Spójnia Ośno Lubuskie 17 29 30:24

5. Promień Żary 17 28 35:26

6. Odra Nietków 17 28 35:30

7. Budowlani Murzynowo 17 28 31:19

8. Polonia Słubice 17 27 38:22

9. Meprozet Stare Kurowo 17 27 32:32

10. Ilanka Rzepin 17 24 31:33

11. Celuloza Kostrzyn 17 21 21:40

12. Czarni Żagań 17 18 30:34

13. Korona Kożuchów 17 18 24:40

14. Lechia II Zielona Góra 17 17 22:31

15. Piast Iłowa 17 17 18:29

16. ZAP Syrena Zbąszynek 17 13 28:40

17. Piast Czerwieńsk 17 12 14:38

18. Czarni Browar Witnica 17 10 17:35

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.