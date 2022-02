„W przeszłości Gwinejczyk Sekou Drame był znanym piłkarzem Lecha Poznań. Dzisiaj jego nastoletni syn Jędrzej Drame jest graczem Stilonu Gorzów. Z ojcem nigdy nie miał kontaktu, karierę buduje sam. Wyróżnia się wzrostem. - To mój atut. Mam 194 cm wzrostu - mówi. Swojego ojca przebija pod tym względem o ponad 10 cm, a przecież uchodził on za gracza wysokiego" - pisał w „Wyborczej" w grudniu 2016 r. Radosław Nawrot.

Jędrek marzył, aby trafić do Lecha, ale na razie ten sportowy plan mu się nie spełnił. Wychowanek Maksymiliana Gorzów po odejściu ze Stilonu grał w TPS Winogrady i Warcie Międzychód. 8 lutego skończył 24 lata.

W rundzie jesiennej sezonu 2021/22 Drame zagrał w 10 meczach w barwach trzecioligowej Polonii Środa Wlkp. (aktualnie ósme miejsce w drugiej grupie). Łącznie był na boisku prawie 300 minut, zdobył jednego gola. Wiosną liczy na więcej.

Luty 2022 r. Mecz sparingowy Warta Gorzów - Polonia Środa Wielkopolska 0:3 (0:2) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

W ten weekend wrócił do Gorzowa i strzelił jedną z bramek w sparingu z Wartą, która występuje w trzeciej grupie i sposobi się do obrony miejsca w trzeciej lidze. Jego Polonia z łatwością wygrała 3:0.

Warciarze w takich samych rozmiarach niedawno przegrali z Kotwicą w Kołobrzegu. Widać, że w czasie intensywnych przygotowań dopadł ich kryzys.

- Zmęczenie się nawarstwiło i delikatnie mówiąc, te nasze ostatnie występy nie były najlepsze - przyznał trener gorzowian Mateusz Konefał. - Wybory, decyzyjność mieliśmy na wręcz katastrofalnym poziomie.

Towarzyskie starcie z Polonią to był jeszcze czas testów. W obronie (nadal szukamy środkowego obrońcy) pojawił się zawodnik ze Słowacji, a w pomocy Japończyk. Obaj zagrali bez błysku, zresztą jak cała Warta.

- Mamy mieć chwilę wolnego, aby złapać chwilę świeżości, i już zaczniemy myśleć o pierwszym meczu. Nie mamy nic do stracenia, trzeba być dobrej myśli - dodał Paweł Krauz, napastnik warciarzy.

12 marca, a więc za miesiąc, ruszymy na pierwszy mecz o ligowe punkty do trzeciej w tabeli Polonii Bytom. Wcześniej będziemy dalej sparować, pewnie już w składzie zbliżonym do ligowego. W sobotę, 19 lutego, o godz. 12 znów na Warta Arenie gorzowianie zagrają z Białymi Sądów (piąta ekipa zachodniopomorskiej czwartej ligi).

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18 KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.