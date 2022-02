O czołowej ósemce już dawno przestaliśmy myśleć na poważnie, bo za zespołem Olimpii zostało w ligowej tabeli naprawdę niewiele drużyn. Do tego dwa z trzech z nich dzisiaj zwyciężyły. Chrobry Głogów niespodziewanie pokonał wicelidera w Będzinie 3:2. Jak głogowianie zażarcie biją się o utrzymanie, świadczy wynik piątego seta - 25:23. To nie pomyłka. Tie-break, który normalnie rozgrywa się do 15 pkt, tym razem miał wymiar normalnej partii.

Wygrała też Zaksa Strzelce Opolskie w Sulęcinie, choć przed meczem nie braliśmy takiego rozwiązania pod uwagę.