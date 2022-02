Na koniec września ubiegłego roku, po dwóch trudnych, przegranych meczach u siebie na powitanie z Ligą Centralną, nowym zapleczem PGNiG Superligi, gorzowianie odnieśli pierwsze zwycięstwo w aktualnych rozgrywkach z Nielbą w Wągrowcu 31:29. Naszym bombardierem był wtedy Wiktor Bronowski, który rzucił aż 12 bramek. Dziś nie zagrał z powodu kontuzji. Być może wróci na boisko w następnym spotkaniu ligowym.

- Aktualnie to jest już zupełnie inny czas - opowiadał Dawid Pietrzkiewicz, wychowanek Nielby, który czwarty sezon z rzędu gra dla Stali Gorzów. - My zapracowaliśmy sobie na miejsce w ścisłej czołówce, Wągrowiec również z czasem zaczął grać znacznie lepiej. Paweł Gregor jest niesamowity, zdobył już 129 goli. W bramce mają bardzo doświadczonego Artura Gawlika. Zapowiada się ciekawy mecz, w którym nie mamy co liczyć na spacerek.