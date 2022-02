Za budowę jednego z najbardziej wyczekiwanych obiektów sportowych w Gorzowie odpowiada firma Tamex Obiekty Sportowe z Warszawy. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego po zleceniu dodatkowych prac ma kosztować ok. 20 mln zł.

Zmienił się termin otwarcia kompleksu. Z nowego stadionu przy Krasińskiego zaczniemy korzystać nie już w marcu, a w czerwcu 2022 r.

- Zdobyte przez miasto dodatkowe pieniądze zostaną wydane na inne prace, dzięki którym obiekt będzie spełniał normy dużych imprez sportowych - mówił Wiesław Ciepiela. - Dzięki temu znajdzie się na przykład na nim odpowiednie oświetlenie na potrzeby transmisji telewizyjnych. Do tego potrzeba dodatkowych źródeł energii. Jednocześnie wykonawca potrzebuje trochę więcej czasu na dokończenie inwestycji.

Wiadomo już, że latem 2023 r., po ponad 50 latach, wrócą na ziemię lubuską seniorskie mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Na rok przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu zobaczymy przy Krasińskiego największe krajowe gwiazdy.

Na stadionie głównym lekkoatleci będą mieli do dyspozycji ośmiotorową, 400-metrową bieżnię razem z rowem z wodą. Dodatkowe bieżnie proste do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, po obu stronach stadionu umożliwiające intensywne treningi.

Dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, dwukierunkową, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, a także dodatkowo dwukierunkową, jednościeżkową skocznię do skoku w dal. Dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką osłonową, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegami usytuowanymi w zakolach stadionu.

Na nowej trybunie znajdą się miejsca dla ok. 900 kibiców i 15 stanowisk dla osób na wózkach inwalidzkich.

Właśnie w tej chwili remontowany jest mostek na Kłodawce, którym sportowcy będą przechodzić na górny stadion rozgrzewkowy.

Tam będziemy mieli czterotorową bieżnię o długości 120 metrów, zakończoną skocznią do skoku w dal. Tutaj sportowcy będą także korzystać z rzutni dla oszczepników, skoczni do skoku wzwyż oraz rozgrzewkowych rzutni do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem.