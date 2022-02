Walka o rozstawienie w fazie play-off w Energa Basket Lidze Kobiet wchodzi w decydujący moment. Nasze koszykarki, które po zwycięstwie nad bydgoszczankami mają bilans 11-6, rozegrają jeszcze trzy spotkania - w Poznaniu i Polkowicach oraz u siebie ze Ślęzą Wrocław. Po odrobieniu wszelkich zaległości w lidze powinniśmy do rywalizacji o medale ruszyć z czwartej pozycji.

Do aktualnego liderowania nie ma co się przywiązywać, bo nikt oprócz gorzowianek w EBLK nie zagrał już 17 meczów. Lepsze bilanse mają Polkowice, Lublin oraz Gdynia.

W meczu z Bydgoszczą gospodynie rozegrały dwie znakomite kwarty. Na początku trzeciej części spotkania jeszcze raz osiągnęły 16 pkt przewagi - 48:32. I wtedy zaczął się pościg rywalek.

- Zeszliśmy na zaledwie trzy punkty [61:58 dla Gorzowa], wykorzystywaliśmy bardzo słabą skuteczność rywalek w rzutach dystansowych [2/17 za 3 pkt] - mówił Piotr Kulpeksza, szkoleniowiec Basketu-25 Bydgoszcz. - Niestety w kluczowych fragmentach to nam zabrakło celności. Do tego gorzowianki miały po swojej stronie Ksenię Tichonienko, która skończyła mecz z wyjątkowym double-double. Zbiórki przegraliśmy 31:43, a ofensywną deskę 8:16. To na pewno też zaważyło na końcowym wyniku.

Fot. Piotr Kaczmarek, www.azsajpgorzow.pl

Kolejny mecz ligowy gorzowianki rozegrają w środę, 16 lutego. Zmierzą się wtedy z Eneą w Poznaniu. W pierwszej rundzie w swojej hali nasze koszykarki zwyciężyły 72:69.

KWARTY: 21:17, 25:15, 10:19, 15:14.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Tichonienko 17, Owczarzak 11 (2 x 3), Jones 11, Christowa 6, Matkowska oraz Hurt 18, Keller 8, Dźwigalska.

BASKET-25: Michałek 15 (2 x 3), Sobiech 13 (1), Alleyne 9, Eivery 8 (1), Fontaine 2 oraz Miskiniene 9, Stankiewicz 7 (1), Poboży 2, Zasada, Zmierczak.

WYNIKI Z 18. KOLEJKI:

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - Basket 25 Bydgoszcz 71:65, Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 77:75, VBW Arka Gdynia - GTK Gdynia 88:38, BC Polkowice - Pszczółka AZS UMCS Lublin 79:68, Enea AZS Poznań - Energa Toruń 76:74.

1. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 17 28 1305:1197

2. BC Polkowice 14 26 1164:928

3. Ślęza Wrocław 16 26 1187:1157

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 14 25 1062:936

5. Basket 25 Bydgoszcz 16 25 1180:1178

6. Zagłębie Sosnowiec 15 22 1160:1221

7. VBW Arka Gdynia 13 22 1056:787

8. Polonia Warszawa 14 21 1079:1137

9. Energa Toruń 16 18 1047:1317

10. Enea AZS Poznań 14 17 973:1062

11. GTK Gdynia 15 16 860:1153

Osiem czołowych zespołów po sezonie zasadniczym zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny zakończą rozgrywki. Ekipa z 11. miejsca straci prawo gry w EBLK w sezonie 2022/23.