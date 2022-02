- Wrócili ostatnio nasi obaj rozgrywający, ale problemy ze zdrowiem nie chcą odpuścić - wyjawił przed meczem Łukasz Chajec, trener Olimpii. - Przez drobne urazy oraz przeziębienia dotarliśmy do Krakowa tylko w dziesiątkę. Chcielibyśmy mocno powalczyć, ale mamy świadomość, że to nie będzie łatwe zadanie. Akademicy grają dobrze, zwłaszcza na swoim terenie. AZS AGH to młody, ale bardzo ambitny zespół. Niekiedy bardzo mocno ryzykuje na zagrywce i gra technicznie. Mają poukładaną grę.

Czytaj także: Wrócił kapitan, siatkarze Olimpii Sulęcin mają pierwszy punkt w tym roku Przez dwa sety, przegrane do 16 i 19, goście nie mieli dziś właściwie nic do powiedzenia. Nie pomagały jedyne dziś dostępne roszady w składzie. Dopiero trzecia partia była do końca wyrównana. Siatkarze z Sulęcina pierwszy raz zaczęli od prowadzenia, m.in. dzięki dobrym serwisom Michała Wójcika. Dalej raz na prowadzeniu byli gospodarze, za chwilę nasza drużyna. W decydujących momentach, po błędzie jednego z krakowian, Olimpia prowadziła jeszcze 22:21. Niestety, w tym momencie straciliśmy inicjatywę już na dobre. W ostatniej akcji meczu, wyjątkowo długiej, nasi siatkarze atakowali kilkukrotnie. Nie przebili się jednak przez blok zawodników AZS AGH. Kolejny mecz ligowy nasi siatkarze rozegrają w Sulęcinie i wtedy już obowiązkowo muszą wrócić do wygrywania. W sobotę, 12 lutego, o godz. 17 podejmą przedostatnią w tabeli Zaksę Strzelce Opolskie. Z hali rywala przywieźliśmy zwycięstwo 3:1. REKLAMA AZS AGH KRAKÓW - OLIMPIA SULĘCIN 3:0 SETY: 25:16, 25:19, 25:23. OLIMPIA: Szymański, Zrajkowski, Wójcik, Lipiński, Turek, Krysiak, Pogłodziński (libero) oraz Błażej, Polczyk, Godlewski. REKLAMA WYNIKI Z 21. KOLEJKI: AZS AGH Kraków - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, Zaksa Strzelce Opolskie - Mickiewicz Kluczbork 2:3, Lechia Tomaszów Maz. - Krispol Września 0:3, KPS Siedlce - MKS Będzin 3:0, Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała 3:2, Norwid Częstochowa - SMS PZPS Spała 3:1, Gwardia Wrocław - Visła Bydgoszcz 3:2. 1. BBTS Bielsko-Biała 21 48 54:25

2. MKS Będzin 19 41 48:25

3. Visła Bydgoszcz 21 40 51:33

4. KPS Siedlce 21 40 51:35

5. Avia Świdnik 21 37 47:38

6. Lechia Tomaszów Maz. 20 36 44:34

7. Gwardia Wrocław 19 35 45:32

8. Krispol Września 21 33 43:38

9. AZS AGH Kraków 21 32 42:41

10. Legia Warszawa 20 31 41:41

11. Norwid Częstochowa 21 27 39:47

12. Mickiewicz Kluczbork 21 23 32:49

13. OLIMPIA SULĘCIN 19 22 32:46

14. Chrobry Głogów 19 18 25:44

15. Zaksa Strzelce Opolskie 20 14 21:51

16. SMS PZPS Spała 20 9 19:55 Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej tracą prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.