Lubuszanin to lider gorzowskiej klasy okręgowej, który w rundzie wiosennej, już pod wodzą Pawła Posmyka i z Damianem Szałasem jako reżyserem, chce wywalczyć awans do czwartej ligi. Zakładamy, że w przyszłym sezonie nie trafi w niej na stilonowców. Dla nich za kilka miesięcy pisana jest promocja do trzeciej ligi.

Od początku przygotowań ze Stilonem trenują Mateusz Kaczor z Lubuszanina, Mateusz Gorgiel (Meprozet Stare Kurowo), Dawid Sadowski (Spójnia Ośno Lubuskie) oraz Konrad Przybylski (Korona Kożuchów).