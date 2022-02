Na początek serii zimowych gier kontrolnych, warciarze pokonali 6:0 czwartoligowego Chemika Police. Kolejne spotkanie z mocnym Chrobrym w Głogowie storpedował koronawirus. Zatem pierwszym poważniejszym testem jakości miał być sparing ze spadkowiczem z drugiej ligi Błękitnymi Stargad. Na wyjeździe padł remis 3:3.

Pierwszego gola dla gorzowskiego trzecioligowca zdobył Szymon Zdzichowski. Zawodnik z rocznika 2003 z akademii Warty, który właśnie na stałe został włączony do składu drużyny seniorów. Trafiali też lewy obrońca Marcin Wawrzyniak oraz wracający do walki w pełnym wymiarze po poważnej kontuzji, skrzydłowy Adrian Bielawski.

- My wystawiliśmy znów w tej grze towarzyskiej dwie jedenastki, gospodarze również mieli dużo rotacji w składzie - opowiadał trener Mateusz Konefał, który niedawno zdecydował się na powrót do Warty, aby powalczyć z nią o utrzymanie w trzeciej lidze. - W sparingach z tyloma roszadami, często pada dużo goli. Zawodnicy przez ten czas, w którym dostają szansę, nie kalkulują, prą do przodu, aby się pokazać. Podtrzymaliśmy tempo gry z pierwszego meczu z Chemikiem Police, wygranego 6:0. Szkoda tylko trochę końcowego wyniku w Stargardzie, bo prowadziliśmy już 2:0. Brak kontroli nad spotkaniem zaważył na ostatecznym rozstrzygnięciu. Dla naszej mentalności, fajnie byłoby takie mecze wygrywać. Kolejną weryfikację przejdziemy w Kołobrzegu, z jeszcze mocniejszą Kotwicą, która jest druga w drugiej grupie, ma zaledwie punkt straty do lidera. Są już także ważne dla nas decyzje kadrowe. Potrzebujemy jeszcze trzeciego bramkarza do rywalizacji i skład na wiosnę będę uważał za zamknięty.

Chęć pozostania na najbliższe miesiące w Gorzowie złożył 24-letni Patrick Bergmann. To testowany piłkarz z polskim i norweskim paszportem, ostatnio będący w składzie trzecioligowego Legionowa. Kogo jeszcze zobaczymy wiosną w Warcie? Za trenerem Konefałem podąży czwórka Murzynowa, bo mocarstwowe plany czwartoligowych Budowlanych przestały być realne. Bramkarz Piotr Bukowski, Karol Gardzielewicz, Maciej Grudziński i Dawid Ufir zasilą naszego trzecioligowca. Jak widać, szykują się również powroty do warciarzy (Ufir i Grudziński).

Dzisiaj warciarze przegrali w Kołobrzegu 0:3, mając okazje w drugiej części pojedynku. Tam właśnie przeniósł się nasz podstawowy bramkarz w meczach jesiennych Kamil Lech. Dziś zagrał pół godziny.

- W Gorzowie miałem dobrą rundę. Zaufało mi tam sporo osób, a ja się odwdzięczyłem moją wysoką formą - powiedział Lech. - Mam nadzieję, że tak samo będzie w Kołobrzegu i sztab szkoleniowy wraz z drużyną mi zaufają, a moja forma będzie dzięki temu szła w górę. Przychodzę do Kotwicy z nadzieją na awans do drugiej ligi.

My nie mamy w głowie awansów, a nadzieję na utrzymanie Warty. W sobotę, 12 lutego gorzowianie wracają na własne boisko. Na Warta Arenie podejmą Polonię Środa Wielkopolska, która tak jak Kotwica i Błękitni występuje w drugiej grupie trzeciej ligi. Aktualnie jest na ósmej pozycji.

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18 KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.