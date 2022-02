Kotowicz, który także jest dwukrotnym medalistą olimpijskim, jest przekonany, że euforia i radość po zdobyciu medali w Tokio są już za polskimi kajakarkami. – Teraz już ciężko trenują, bo w grudniu i styczniu bardzo dobrze przepracowały pierwsze zgrupowania. Na pewno dziewczyny są dobrze zmotywowane, więc myślę, że rok będzie dobry – dodał.

Grzegorz Kotowicz prezesem Polskiego Związku Kajakowego został pod koniec września. Od tego czasu zaszło już sporo zmian w naszej reprezentacji. Główny, długofalowy cel to osiągnięcie przez wszystkie grupy poziomu polskich kajakarek.

– Na igrzyskach olimpijskich w Tokio byliśmy drugą dyscypliną pod względem wyników, a jednocześnie jesteśmy jedyną, która od 1988 roku, od igrzysk w Seulu, nieprzerwanie przywozi medale. Od dwóch imprez zdobywamy po dwa krążki, aczkolwiek apetyty są na pewno większe. Chcielibyśmy, żeby pozostałe grupy, kanadyjki czy męskie kajaki, również były na takim poziomie jak grupa kobiet – mówił prezes PZKaj.

Dlaczego były kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Barcelony i Sydney, zdecydował się przejąć stery w Polskim Związku Kajakowym? – Kajaki kocham, od zawsze w nich jestem. To była jedyna dyscyplina, którą uprawiałem jako zrzeszony zawodnik klubu. Myślę, że znam się na kajakarstwie, mam nowe propozycje i wizję, jak związek powinien wyglądać w dzisiejszych czasach. Sądzę, że mogę poprowadzić go do sukcesu – stwierdził.

Jednymi z pierwszych decyzji, jakie podjął Kotowicz, było dokonanie zmian na stanowiskach trenerów. Nowością jest połączenie grup kanadyjkarzy i kanadyjkarek, które wspólnie poprowadzi Marek Ploch – utytułowany szkoleniowiec i zdobywca olimpijskich medali.

O poprawę wyników polskich kajakarzy zadba Ryszard Hoppe, z którym negocjacje nie były łatwe.

– Rozmawialiśmy dosyć długo. Trener Hoppe przez wiele lat prowadził kadrę Portugalii, a wcześniej też reprezentację Polski. Przez ostatnie lata pracował z kadrą kobiecą kanadyjek. Zadomowił się tam i nie chciał zmienić grupy, jednak moje argumenty i cele, które mu pokazałem, to, co może osiągnąć, przekonały go do zmiany decyzji. Zdecydował, że będzie pracował z kajakarzami i mam nadzieję, że to da owocne wyniki – mówił Kotowicz.

Pierwszy cel, jaki postawiono przed nowym trenerem, to wywalczenie kwalifikacji olimpijskich. W Tokio polskich kajakarzy zabrakło.

Jednym z kluczy do sukcesu ma być dotarcie do młodszego pokolenia zawodników. – Na pewno trzeba przekonywać ludzi i pokazywać im, że do celu czasami jest trudna droga. Młodzież, tak mi się wydaję, teraz celuje w to, aby iść tam, gdzie łatwiej i szybciej. W sporcie takim jak kajakarstwo na pewno nie da się osiągnąć dużego wyniku w krótkim czasie – zakończył Kotowicz.

Kajakarki i kajakarze są w trakcie przygotowań do nowego sezonu, w którym nie zabraknie dużych imprez. Na początku sierpnia 2022 r. w Halifaxie w Kanadzie odbędą się mistrzostwa świata, a w drugiej połowie tego samego miesiąca mistrzostwa Europy w Monachium w Niemczech.