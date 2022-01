Pierwsze "gorzowskie" złote serduszko, voucher prezydenta Gorzowa oraz kask żużlowy od przewodniczącego rady miasta to fanty, które wylicytowano w niedzielę za największe kwoty podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Rynku. Przez niespełna trzy godziny do puszki na scenie trafiło ponad 20 tys. zł, a to dopiero początek wielkiego liczenia.