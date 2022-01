Ekipa Stali pojechała do Legionowa w zaledwie 11 osób, a na boisku zobaczyliśmy jedynie dziewięciu naszych graczy.

Przyzwyczailiśmy się już, że po awansie do Ligi Centralnej, gorzowianie muszą się zmagać nie tylko z rywalami, ale również z nieustannymi kłopotami zdrowotnymi. Przed wyjazdem w ten weekend lista strat była wyjątkowo długa. Do leczącego się już wcześniej Aleksandra Kryszenia dołączyli filar obrony Dominik Droździk oraz błyszczący ostatnio w ataku Wiktor Bronowski. Do tego w tygodniu przed meczem rozchorowali się bramkarz Cezary Marciniak, a także nasz rozgrywający Tomasz Gintowt.